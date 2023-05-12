انت الان تتابع خبر طلاق باسم ياخور ورنا حريري يصدم الجمهور والسبب؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبدو ان حياة المشاهير التي يتم عرضها أمام الجمهور على مواقع التواصل، لا تشبه الواقع المليء بالخلافات والمشاكل.

باسم ياخور ورنا حريري

ومن أشهر الثنائيات التي كانت تسحر المتابعين والجمهور، بعلاقتهما التي تتميز بالتفاهم والحب وخفة الظل، الفنان السوري باسم ياخور، وزوجته الكاتبة رنا الحريري.

وكان ياخور وزوجته يظهران باستمرار بصور مشتركة ومقاطع فيديو يعبران بها عن حبهما لبعضهما، كما كان يتغزل بجمالها، ويدافع عنها عندما تتعرض للإنتقاد من قبل الجمهور.

طلاق ياخور وحريري

أما الخبر المفاجئ الذي صدم الجمهور، انفصال باسم ياخور عن رنا حريري، بهدوء وبعيد عن الضجة الإعلامية، او الخلافات العلنية على مواقع التواصل، أو التصريح من قبلهما حول هذا الأمر، وفقا لـ"سيدتي نت".

كما أشارت المصادر التي اكدت خبر الطلاق، ان الانفصال بين الثنائي، لم يحدث حاليا، بل حدث قبل مدة وبعيداً عن وسائل الإعلام والسوشال ميديا.

رنا حريري تلغي متابعة باسم ياخور وتحذف صوره

ما أكد خبر الإنفصال، قيام الحريري بالغاء متابعة ياخور عبر حسابها على انستغرام، بالإضافة إلى حذف كل الصور التي تجمعهما، في الوقت الذي لا يزال الفنان السوري يتابع رنا على حسابه ولم يحذف أي صورة لها.

وكانت رنا قد نشرت عبر خاصية ستوري، تعليقاً جاء فيه: "الحياة لا تصبح أسهل أنت الذي تصبح أقوى".

الجدير بالذكر، أن باسم ورنا تزوجا منذ سنوات، ولديهما ابن واحد اسمه روي.

باسم ياخور ومسلسل العربجي

على الصعيد الفني، حقق النجم السوري باسم ياخور، قد حقق نجاحاً كبيراً خلال الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "العربجي" الذي تصدر الترند بعدد من الدول العربية.