انت الان تتابع خبر جزء رابع من مسلسل للموت .. سيعرض في هذا التوقيت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حلّت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن ضيفة على برنامج كلام نواعم، وتحدثت حول بعض المواضيع الشخصية والفنية، ومشاريعها القادمة.

مسلسل للموت

وأبرز ما صرحت به ماغي بو غصن خلال الحلقة، إعلانها الاستعداد للموسم الرابع من مسلسل "للموت"، الذي حقق نجاحا كبيرا خلال المواسم السابقة.

وأشارت النجمة اللبنانية، أن الشركة المنتجة للمسلسل، لم تكن تنوي انتاج موسم رابع من العمل، ولكن تفاعل الجمهور مع شخصيتي "سحر" و"ريم" دفع شركة "إيجل فيلمز" لإنجاز موسم رابع من العمل.

وأوضحت بو غصن أن الجزء الجديد من للموت ستكون حلقاته، ولن يتم عرضه في رمضان 2024، بل سيُعرض خارج الموسم الرمضاني.

مسلسل للموت الجزء الثالث

خلال رمضان الفائت، حقق الموسم الثالث من مسلسل "للموت" نجاحاً كبيراً، وتصدر الترند في العديد من الدول العربية، ونال إشادة كبيرة من قبل الجمهور والنقاد، وشارك ببطولته عدد من الفنانين السوريين واللبنانيين، أبرزهم: ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، مهيار خضور، ورد الخال، يامن الحجلي، وغيرهم.

مسلسل جديد لماغي بو غضن

ومن ناحية ثانية، تحضر الفنانة اللبنانية لمسلسل جيديد سيتم عرضه في موسم دراما رمضان 2024، وستكون فكرته مختلفة عن للموت، وتلعب فيه دورا جديدا وفكرة جديدة، مشوقة جمهورها لهذا العمل.