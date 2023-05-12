انت الان تتابع خبر حوار مفتوح في المتحف الوطني يسلط الضوء على تنمية الوعي الفني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سلط الحوار المفتوح، الذي جمع ناقد الفن التشكيلي الدكتور مازن عصفور ومدير المتحف الوطني للفنون الجميلة الدكتور خالد خريس، الخميس, في "مبنى وجدان الفني" في اللويبدة، حول "دور المتاحف والمؤسسات الثقافية والفنية في تنمية الوعي الفني والثقافي في الساحة المحلية"، الضوء على علاقة الفنان والمثقف بالمكان وقدرته على مشاركة إبداعه بحريه مسؤولية.

الحوار الذي حضره، مندوباً عن وزيرة الثقافة، مدير معهد الفنون الجميلة الدكتور حسين دغيمات، يأتي ضمن جلسات الحوار المفتوح التي تدعمها وزارة الثقافة، سعياً للارتقاء بالذائقة الفنية للناس، وتفعيل الحوار الفني بين النقاد والفنانين والجمهور بشكل مباشر، حيث تغطي هذه الجلسات هموم ومشاكل الحركة الفنية المحلية، وتستهدف بصورة رئيسية قطاع الشباب لا سيما دارسي الفنون.

وتمحورت النقاشات حول أدوار المؤسسات والهيئات الثقافية ونجاحاتها وإخفاقها، في تقديم نفسها ضمن الحراك الفني والثقافي الأردني، ودور الفنان والمثقف في السعي لتكريس نفسه من خلال إبداعه.

وتطرق ميسر الجلسة عصفور في إجاباته على أسئلة الحضور، إلى غياب معايير وأسس انتقاء الأعمال الفنية في المتاحف والجاليريهات الفنية، ورغبة الفنانين بحرق المراحل والقفز على أهمية خوض التجارب المختلفة، فضلاً عن الحاجة إلى وجود تمييز موضوعي للفنانين، بين مرحلة الهواة ومرحلة الأكاديميين ومرحلة أصحاب التجربة المكتملة والناضجة الذين يستحقون إطلاق لقب فنان عليهم.

كما روى خريس، حكاية وجود المتحف الوطني للفنون الجميلة، وتحوله من متحف تقليدي في بداياته إلى فضاء لعرض أهم الأعمال الفنية العالمية، وسعيه لأن يعكس ثقافة فنية مهمة دائماً في مختلف أنواع الفنون، من خلال مبانيه المختلفة وحديقته. وأشار خريس إلى ضرورة أن يكون للفن الهادف والحقيقي مكاناً عالياً ووجوداً بين الجمهور والناس.