انت الان تتابع خبر يا خبر .. أحدث أعمال حسين الجسمي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بفكرة جديدة وأسلوب موسيقي وغنائي مختلفين ضمن عالم الأغنية المصرية والعربية، افتتح حسين الجسمي موسم الصيف بطرح أحدث أعماله الغنائية المنفردة، والتي حملت عنوان “يا خبر"، ليُظهر مجدداً تعاونه مع الملحن المصري وليد سعد.



لأغنية من كلمات الشاعر الغنائي صابر كمال، وتوزيع موسيقي لـ أمين نبيل. أغنية “يا خبر” حملت كلمات بأفكار مميزة قريبة من الوجدان، وتصل الى المستمع بكل سلاسة ودون استئذان، حيث يقول حسين فيها:

“أنا كنت فاكر مفيش كده.. بس طلع في، كل اللي قلت مفيش منّه، هو معدّيه، هودّي وشّي من الحب فين، وأنا اللي لسّه لحد يومين، طلّعت فيه كل العِبر .. ياخبر، ياخبر، ياخبر، ياخبر”.

الجسمي انتقل إلى حسابه الخاص على إنستغرام ليشارك متابعيه مقطع فيديو من الأغنية الجديدة وكتب تعليقاً عليه : "جديدنا .. سهّاني واتسحّب بشويش

عد امّا عدّيت سن الطيش

‏رجعت اعيشه على كَبَر

‏يا خبر يا خبر يا خبر ⁧‫يا_خبر‬⁩

‏كلمات: صابر كمال

ألحان: وليد سعد

‏توزيع: أمين نبيل

‏مكس وماستر: هاني محروس".