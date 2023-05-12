انت الان تتابع خبر بعد تدهور صحتها .. خبر وفاة هيا الشعيبي يشعل الجمهور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تزال شائعات الوفاة تلاحق المشاهير والفنانين، على مواقع التواصل التي باتت مرتعا للكثير من الأخبار الكاذبة.

ورغم ان شائعات الوفاة التي تمس المشاهير، تثير قلق عائلاتهم وأصدقائهم وجمهورهم، إلا أن مروجي هذه الأخبار لا يتوقفون عن إثارة البلبلة بهدف زيادة المشاهدات وتصدر الترند.

شائعة وفاة هيا الشعيبي

تعتبر الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، آخر المشاهير الذين تعرضوا لهذه الشائعات، حيث انتشر على مواقع التواصل خبر وفاتها بعد تعرضها لوعكة صحية حادة ادخلتها المستشفى خلال الساعات الماضية.

مي العيدان تكشف مرض هيا الشعيبي

أثير خبر وفاة الشعيبي، بعد إن أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها في تويتر، خبر تعرض الفنانه لوعكة صحيه دخلت على إثرها إلى مستشفى الأميري، وطلبت من المتابعين الدعاء لها.

نفي خبر وفاة الفنانة الكويتية

وبعد إن انتشر خبر وفاة هيا، خرج مصدر مقرب من الفنانة عن صمته، ونفى الأخبار المتداولة، وأكد أنها دخلت المستشفى وصارت بصحة جيدة.

فيديو الشعيبي في المستشفى

هذا وتم تداول مقطع فيديو، ظهرت فيه النجمة الكويتية وهي على سرير المستشفى، برفقة المنتج خليل التميمي، وكانت تبدو مرتاحة وتضحك مع المتواجدين.

الجدير بالذكر، أن هيا الشعيبي، تعاني من مرض السكري وضغط الدم، ونقص بالفيتامينات بسبب عملية تكميم لم تنجح.

الصلح بين هيا الشعيبي وإلهام الفضالة

في وقت سابق، كانت هيا الشعيبي قد فاجأت الجمهور بمسامحتها لزميلتها الهام الفضالة، بعد خلاف دام طويلاً بينهما.



وأكدت عبر مقطع فيديو نشرته على تطبيق سناب شات، انها سامحت زميلتها، وأن قلبها "صف من ناحيتها"، رغم ان الهام هي من بدأت برفع القضايا عليها.