القبض على مطربة شعبية معروفة بتهمة خدش الحياء

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رياض - احمد صلاح - خلال حملة اعتقالات نفذتها السلطات العراقية خلال الأشهر الماضية، تم القبض على مطربة شعبية عراقية معروفة بتهمة إخلالها بالحياء العام.

القبض على عنود الأسمر

وأشارت وزارة الداخلية في البيان الصحفي الذي نشرته، أن السلطات اعتقلت في الليلة الماضية، المطربة الشعبية "س.س.م" المعروفة بعنود الأسمر، بعد عودتها من أربيل إلى بغداد، لخدشها الحياء العام.

وأكدت الوزارة، انها مستمرة بمتابعة كل شخص يقوم بنشر محتوى هابط على مواقع التواصل، وكل من يسيء إلى الشعب العراقي، وفق أحكام المادة 403 من قانون العقوبات العراقي.

وأضافت وزارة الداخلية، انها تعمل بكل جد للقضاء على الظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي، ووضع المعالجات اللازمة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

ملاحقة المحتوى الهابط

يذكر أن ملاحقة السلطات العراقية لما يسمى بـ "المحتوى الهابط" أثار جدلا واسعا في العراق، ونددت به المنظمات الحقوقية.

شهرة عنود الأسمر

الجدير بالذكر، أن عنود الأسمر، معروفة من خلال الغناء في النوادي الليلية، وعبر مقاطع فيديو تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتردد فيها بعض الكلمات التي وصفت بالخادشة للحياء، وأثارت بها الجدل في الشارع العراقي.

ومن أشهر أغاني عنود: راعبهم اسمي، كنافةقالوا ما يحبك، وغيرها الكثير.