انت الان تتابع خبر انتشار لافتة "ورا مصنع الكراسي" في الشوارع تثير غضبا شعبيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت اللافتات المكتوب عليها "ورا مصنع الكراسي"، والمنتشرة على الطرقات في مصر ، جدلا واسعا على مواقع التواصل، وتساءل الكثير من النشطاء عن سبب وضع هذه اللافتات التي تتضمن عبارة تحمل معنى غير لائق، بين عامة الشعب في مصر.

وسائل الإعلام توضح سبب وضع لافتة ورا مصنع الكراسي

أكدت وسائل الإعلام المصرية، ان الإعلان المنتشر في الطرقات، يعود إلى صناع فيلم "رهبة ورا مصنع الكراسي"، والذين بدأوا بنشر الإعلانات الترويجية للفيلم بالتزامن مع نشر أغنية "إمبابة أجمل من باريس"، لبطل العمل الفنان أحمد الفيشاوي.

غضب في الشارع المصري

هاجم الكثير من المصريين صناع العمل، وكل المسؤولين عن نشر هذه اللفتات في الشوارع، والتي تتضمن عبارة تحمل معاني غير أخلاقية، وخاصة ان هذه العبارة ترتبط بممارسات عنيفة من قبل أشخاص أقوياء ضد أشخاص أضعف منهم.

فيلم رهبة ورا مصنع الكراسي

الفيلم من بطولة: أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، وغيرهم، وكان من المقرر عرضه في عيد الفطر، لكن تم تأجيله إلى 24 مايو 2023.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار الحركة والجريمة، ويحمل الكثير من الأحداث المشوقة.

ما معنى ورا مصنع الكراسي؟

الكثير من الأساطير التاريخية التي تحمل تفسيرات لهذه العبارة المنتشرة بين الشعب المصري وبعض الدول العربية، ومن بين التفسيرات، قيل أن مصنع الكراسي تم انشائه بعهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وكان مشروعا ضخما، ولكن بعد وفاة عبد الناصر واستلام السادات الحكم، لم يعد المصنع ذات قيمة وسط التطور في المشاريع الإقتصادية في العالم.

وبعد تراجع قيمة المصنع تم إغلاقه رسميا في 2012، وصارت المساحات خلفه مرتعا للحيوانات والمشردين، فصارت عبارة "ورا مصنع الكراسي" رمزا للأعمال غير المشروعة.