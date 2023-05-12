انت الان تتابع خبر باسم ياخور مهدد بالذبح بسبب ابتسم أيها الجنرال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كان الممثل السوري باسم ياخور، قد أثار جدلا واسعا، بعد تصريحاته خلال استضافته في برنامج مراحل مع الإعلامي علي العلياني.

ابتسم أيها الجنرال

حينها تحدث ياخور خلال الحلقة، عن رأيه في مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" بطولة النجم مكسيم خليل، وأكد انه لم يشاهد المسلسل، لكنه لا يقبل المشاركة بهكذا أدوار تخلق الجدل، بل يفضّل المشاركة في الأعمال التي تملك إجماعاً.

ووصف النجم السوري، مسلسل الجنرال بأنه خارج المنطق الفني.

وأضاف، انه يحب زميله مكسيم خليل على المستوى الشخصي، لكنه يختلف معه على كل الصعد، وخاصة في مسلسل ابتسم أيها الجنرال.

باسم ياخور يتعرض لتهديدات بالقتل

يبدو أن رأي ياخور بمسلسل الجنرال لم يمر مرور الكرام، حيث تعرض للكثير من التهديدات بالقتل والذبح، وتلقى رسائل محملة بالشتم والسباب.

ومؤخرا، قرر النجم السوري نشر رسائل التهديد التي وصلته من قبل مجهولين، واستعرضها للجمهور عبر حسابه في إنستغرام، وعلق عليها قائلا: "مجرد رأي فني لا يسيء لأحد،.. هل كان يستوجب كل هذه التهديدات والفبركة؟".

رسائل التهديد

حملت الرسائل التي تلقاها ياخور الكثير من التهديدات والشتائم، وجاء في بعضها: "ابتسم ايها الجنرال وبس..انت وامثالك على الذبح"، "بكرا حسابك وراسك رح يطير"، وغيرها.

العربجي

كان باسم ياخور قد حقق نجاح كبيرا في مسلسل "العربجي"، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الفائت، إلى جانب ديمة قندلفت، وسلوم حداد، ميلاد يوسف نادين خوري، وغيرهم.