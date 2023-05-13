انت الان تتابع خبر وفاة الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توفي اليوم الخميس المغني الكويتي عبد الكريم عبدالقادر بعد رحلة من العطاء امتدت لـ ٦٠ عاماً اثرى خلالها الساحة الفنية بالعديد من الأعمال الغنائية التي ستظل راسخة في وجدان الجمهور الخليجي والعربي.

ولد الصوت الجريح في 13 يونيو 1941، وبدأ حياته المهنية كموظف في وزارة الداخلية قبل أن يتفرغ لقسم الموسيقى بوزارة الإعلام في الكويت ، وكان له صوت شجاع وعدد من الملحنين تبناه، المناسبات الوطنية والرسمية منذ البداية.

ويعتبر عبد الكريم عبد القادر من أهم فناني الكويت والخليج العربي في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.