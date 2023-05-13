انت الان تتابع خبر مايا دياب تستعرض تاتو في مكان حساس والجمهور يعلق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعتبر الفنانة اللبنانية مايا دياب من أكثر النجمات إثارة للجدل، بسبب إطلالاتها الجريئة وتصريحاتها غير المألوفة، وقوة شخصيتها بطرح الأفكار غير المقبولة مجتمعيا كدعم المثلية والتحول الجنسي.

ورغم الإنتقادات التي تتعرض لها مايا دياب من قبل الجمهور، الا انها لا تتوقف عن إشعال ردود الفعل بظهورها الصارخ، وهذا ما حدث في صورها الأخيرة التي نشرتها عبر الإنستغرام.

تاتو مايا دياب

صدمت الفنانة اللبنانية جمهورها خلال ظهورها في جلسة تصوير البومها الجديد، بسبب التاتو الجديد الذي رسمته على جبهتها، فوق حاجبها مباشرة، وكتبت فيه: "bad ideas" ومعناها أفكارا سيئة.

ردود فعل الجمهور على تاتو مايا دياب

انهالت التعليقات على صورة مايا دياب والتاتو الجديد الذي كتبته على وجهها، فعبر البعض عن إعجابه بها وجرأتها بطرح الأفكار، بينما انتقدها البعض، معتبرين أن الوجه مكان حساس وغير مناسب لرسم الوشم، ومن ناحية ثانية اعتبر البعض أن هذا ليس وشما دائما بل كتابة تُمحى بسهولة.

الجدير بالذكر، ان هذه ليست المرة الأولى التي تستعرض فيه التاتو على جسدها، فسابقا نشرت مجموعة من الصور أثناء قيام أحد الأشخاص برسم تاتو على ذراعها.

مايا دياب وبهاء سلطان

على الصعيد الفني، تستعد دياب لتصوير دويتو مع الفنان المصري بهاء سلطان بعنوان "الدنيا"، ونشرت النجمة صورة تجمعهما، من دون ان تفصح عن التفاصيل.

وكانت مايا دياب، قد دعت مجموعة من الصحفيين والإعلاميين إلى مأدبة افطار خلال شهر رمضان، لتطلعهم على البومها الجديد، وفيديو كليب إحدى الأغنيات.