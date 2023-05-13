شاهد.. استقبال غير متوقع لجورج وسوف في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 مايو 2023 12:29 مساءً - فوجئ سلطان الطرب جورج وسوف باستقبال حار لدى وصوله إلى مقر إقامته في مدينة طابا، شمال سيناء المصرية، مساء أمس الجمعة.

وأحاط جمهور النجم السوري بالفندق المقرر أن يمضي إقامته فيه، مرددين "أبو وديع".

ونشر وسوف عبر حسابه في "إنستغرام" فيديو ظهر فيه مبتسما وهو يحيي الجمهور، وعلق: "وصلت مأخر بالليل وافتكرت ما حدا هيعرف. مدينة طابا".

ومن المقرر أن يجري جورج وسوف جولة حفلات في اليونان في شهر أغسطس المقبل، ومن المقرر أن تستمر الجولة لمدة 6 أيام، تبدأ بيوم 22 أغسطس وحتى يوم 27 من نفس الشهر.