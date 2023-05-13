برصاصة طائشة.. مقتل الفنانة السودانية شادن بالخرطوم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 مايو 2023 07:26 مساءً - قتلت الفنانة السودانية شادن محمد حسين، اليوم السبت، إثر إصابتها برصاصة طائشة في العاصمة الخرطوم.

وبحسب نشطاء، تسببت شظية بوفاة الفنانة شادن داخل منزلها في أم درمان فجر اليوم.

ونعى سودانيون عبر موقع التواصل "تويتر"، شادن محمد حسين، معبرين عن حزنهم لوفاتها، وداعين لها بالرحمة والمغفرة

ولدت المغنية الراحلة في مدينة الأبيض، حيث درست في مدرسة الشيماء النموذجية و"السيد علي الميرغني" النموذجية حتى انتهاء المرحلة الثانوية. ولاحقا انضمت إلى الجامعة الأهلية، حيث تخصصت في الاقتصاد والبنوك.

وسبق أن كشفت شادن في تصريحات سابقة أن والدها هو جنرال متقاعد في الجيش السوداني، وكان محبا للتجوال في داخل السودان وخارجه، بينما ارتبطت والدتها بجذورها أكثر.

وقالت إنها حازت على لقب "حكامة"، وهو عرف بين القبائل تضطلع به المرأة للقيام بأدوار إيجابية، لكنها حازت على اللقب بطريقة مختلفة، إذ لطالما أكدت أن أحد أدوار "الحكامة" هو إدارتها للحروب، واصفة ذلك أنه "أبشع واجباتها".

وأكدت أنها أرادت تغيير مفهوم "الحكامة" لتعلم السلام والطيبة، وتجمع من حولها على ذلك، مضيفة آنذاك، أن كل ما يبحث عنه الإنسان السوداني البسيط هو "الاستقرار والأمان" فقط.