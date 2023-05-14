انت الان تتابع خبر لاميتا فرنجية تتخطى الحدود في البانيو والجمهور يخجل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تتوقف النجمة اللبنانية لاميتا فرنجية عن إثارة الجدل بصورها وفيديوهاتها الجريئة التي تنشرها عبر حسابها في إنستغرام.

واعتادت فرنجية على الظهور بإطلالات جريئة جدا، سواء بالفساتين المكشوفة او المايوهات والملابس التي تكشف فيها عن مفاتنها.

لاميتا فرنجية في البانيو

مؤخرا ظهرت لاميتا عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في إنستغرام، ظهرت فيه وهي تستحم داخل البانيو، وتستعرض جمال الطبيعة في المنتجع السياحي الذي تقيم فيه.

وفي نهاية الفيديو، ظهرت النجمة اللبنانية وهي تحتسي القهوة بجانب المسبح، مرتدية المايوه والروب.

الجمهور يهاجم لاميتا فرنجية

انهالت التعليقات على فيديو الفنانة اللبنانية، وعبّر المتابعون عن استيائهم من إطلالاتها الجريئة والمخجلة، مؤكدين انها تتعمد التعري لحصد الترند وزيادة الشهرة.

ومن ناحية ثانية، كانت لاميتا قد استعرضت قبل أيام سيارتها الفراري الفارهة، من خلال مجموعة من الصورعبر حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها الى جانب السيارة، وتبين أن سعرها يصل إلى النصف مليون دولار.

أعمال لاميتا فرنجية

برزت فرنجية في عدة أعمال فنية، أبرزها فيلم عمر وسلمى 3، فيلم حد سامع حاجة، فيلم "365 يوم سعادة، فيلم أنا بضيع يا وديع، وفيلم مش ألف ليلة وليلة، كما مثلت في مسلسل عصر الحريم، قبل ان تبتعد عن التمثيل منذ 8 أعوام.

وكانت قد شاركت لاميتا في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004 وحلت وصيفة أولى حينها، وبعدها بعام شاركت في مسابقة ملكة جمال العالم.

الجدير بالذكر، ان لاميتا فرنجية، متزوجة من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في 2014 بباريس.