انت الان تتابع خبر بعد طلاقها من باسم ياخور .. رنا حريري تفجّر تصريحات نارية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار خبر طلاق النجم السوري باسم ياخور والكاتبة رنا حريري الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية، وخاص ان الإنفصال تم بطريقة سريعة، بعيدا عن الإعلام ومواقع التواصل والتصريحات المتبادلة.

رنا حريري تخرج عن صمتها

علّقت حريري، على الجدل الدائر بسبب انفصالها عن ياخور، وكتبت منشورا مطولا عبر خاصية الستوري على إنستغرام، عبرت خلاله عن استيائها من الاهتمام بأمورها الخاصة، وتجاهل القضايا الكبيرة في المجتمع، والتي تستدعي الالتفات لها كقضايا العاطلين عن العمل، والأطفال والمشردين، والمرضى وغيرها من المشاكل التي يعاني منها الناس، وتحتاج إلى اهتمام وتغطية إعلامية.

وأضافت الكاتبة السورية، ان الجميع يستخدم مواقع التواصل كمتنفس، وأحيانا تكون متابعة حياة الآخرين فيها ترفيه بالنسبة للبعض، لكنها لن ترضي فضول المتابعين بتصريحات حول حياتها الخاصة، لأنها وبحسب تعبيرها، تشارك الجزء الذي تراه مناسبا من حياتها في الوقت الذي تراه مناسبا.

وختمت حريري منشورها بالقول، أنها بخير وحياتها تستمر بكل الأحوال، وهناك الكثير من الأشخاص أحوج منها للدعم.

طلاق رنا حريري وباسم ياخور

رغم ان الثنائي لم يدلي أي تصريحات أو تأكيدات حول الإنفصال، لكن موقع "سيدتي نت" أكد أن الانفصال بينهما تم منذ فترة بشكل هادئ وراقي، بعيداً عن الضجة الإعلامية.

كما أن تصرفات رنا الأخيرة تثبت هذه الأنباء، حيث قام بالغاء متابعة ياخور من حسابها في إنستغرام، وحذفت الصور التي تجمعهما، ما عدا الصورالتي تشاركا فيها مع ابنهما الوحيد روي، وبعض الصور التي التقطاها في مدينة دبي.

ومن جهة ثانية، لم يقم الممثل السوري بحذف صور زوجته ولم يلغي متابعتها على الانستغرام حتى هذه اللحظة.