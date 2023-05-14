”أصالة وإليسا” يطلان بالأبيض بمهرجان صيف الكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 مايو 2023 10:26 صباحاً - اختتمت مساء أمس السبت، فعاليات النسخة الأولى من مهرجان "صيف الكويت" الغنائي بحفل استثنائي للنجمتين أصالة وإليسا شهده حضورا جماهيريا كبيرا تفاعل مع المطربتين لمدة 4 ساعات من الغناء والطرب.

وحرصت أصالة وكذلك إليسا على التنوع في الاختيارات ما بين الأغنيات القديمة والجديدة وأيضا تنوع اللهجات ما بين الغناء باللهجة الخليجية والمصرية اللبنانية ومزيج مميز في حفل يجمعهما للمرة الأولى ومن المفارقات أن اللون الأبيض كان العامل المشترك بينهما في اختيار الفستان.

وافتتحت الفنانة إليسا،الحفل وسط تفاعل من الجمهور وقدمت باقة منوعة من اغنياتها منها "انا وبس ونفسي أقول له وبتمون وأسعد واحدة ومن أول دقيقة وتصدق بمين وعيشالك وغيرهم من الأغنيات.

وعبرت إليسا، عن سعادتها بلقاء الجمهور الكويتي في ختام مهرجان صيف الكويت، وتوجهت بالشكر للجهة المنتجة على الصورة التي ظهر عليها المهرجان لاسيما حفل الختام.

كما حرصت الفنانة أصالة، على الحضور ببرنامج غنائي منوع، اختارته بعناية وطغى عليه الطابع الطربي، حيث افتتحت الحفل بأغنية اهداء للكويت بعنوان "يا شيخة الكون" ثم تنقلت برشاقة بين مختلف ألوان الموسيقى والغناء.

وقدمت عدة أغاني منها "قد الحروف وشكرا وإشتقت لك وعقوبة و طلبتك وما عرفتك وبنت أكابر و ذاك الغبي وسواها قلبي، وغيرهم من الأغنيات.

وثمنت أصالة التفاعل الكبير من الجمهور الكويتي مع حفلاتها و توجهت بالشكر لمنظم الحفل، مؤكدة مدى حبها وتقديرها لمصر وللشعب المصري وأن لمصر فضل كبير عليها.

وأشارت الى أنها كانت حريصة خلال الحفل على تكريم الفنان الكويتي الراحل عبدالكريم عبدالقادر من خلال غناء واحدة من اعماله الخالدة أمام الجمهور