انت الان تتابع خبر وفاة بطل مسلسل باب الحارة لـ5 أجزاء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد وفاة عدة نجوم من المسلسل الشهير، فقدت الساحة الفنية في سوريا، ممثل جديد من أبطال مسلسل باب الحارة.

وفاة حمد خرماشو

تفاجأ الجمهور صباح اليوم الأحد، بوفاة الممثل السوري القدير محمد خرماشو عن عمر ناهز 57 عاماً، بعد معاناة مع المرض، وتم تشييع جثمانه ظهر اليوم في بلدة البهلولية.

سبب وفاة خرماشو

نعت نقابة الممثلين، الفنان الراحل، في بيان نشرته عبر الفيسبوك، وكتبت: "نقابة الفنانين تنعى وفاة الزميل الفنان محمد خرماشو.. لروح فقيدنا الرحمة".

تصدر خبر وفاة خرماشو، الصحف ومواقع التواصل في سوريا، واوضحت بعض وسائل الإعلام ان وفاة الفنان جاءت بسبب نوبة قلبية، توفي على اثرها بشكل فوري.

أبو حسن باب الحارة

اشتهر محمد خرماشو بشخصية الثائر الشجاع أبو حسن، في الأجزاء الخمسة الأولى من المسلسل الشامي الشهير باب الحارة.

كما برز بعدة مسلسلات أبرزها: هوى بحري، الخوالي، أخوة التراب، حمام القيشاني، وغيرها الكثير.

كما دخل الممثل السوري قلوب الأطفال، من خلال الأعمال الكرتونية المدبلجة، منها: هزيم الرعد، حكايات العم حكيم، سيف النار، سر المقنع، مغامرات في جزيرة مهجورة، كلاسيك باباي، واشتهر الراحل بدور النمر الشرير في مسلسل "سيمبا"، وغيرها.

كما شارك بدبلجة مسلسلات تركية، منها: مسلسل نور بدور فكري بيك، والذي حظي باهتمام كبير في العالم العربي.

وفي مجال المسرح، برز الراحل بعدة مسرحيات منها زوار الليل، عريس لبنت السلطان، وزيارة الملكة.