انت الان تتابع خبر ابنة نوال الزغبي تتفجّر إثارة بالشورت القصير ووالدتها ترد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لفتت تيا ديب ابنة الفنانة اللبنانة نوال الزغبي، الأنظار خلال مقطع فيديو قصير نشرته عبر حسابها في إنستغرام.

تيا ديب تلفت الأنظار

وظهرت تيا في الفيديو وهي تستعرض جمالها واطلالتها بالشورت القصير والتوب الأسود، وبشعرها الطويل ومكياجها الناعم الذي برز ملامحها.

انهالت التعليقات على فيديو ابنة نوال الزغبي، وتغزل المتابعون بجمالها وسحرها، وأكدوا انها نسخة عن والدتها، بينما أشار البعض إلى أن تيا تثير الجدل دائما بسبب اطلالاتها الجريئة، او الوضعيات الحميمية التي تظهر بها برفقة حبيبها.

ابنة نوال الزغبي تتفجّر إثارة

من ناحية ثانية، كانت تيا قد نشرت في وقت سابق، عبر خاصية السنوري في انستغرام، صورة ظهرت فيها بإطلالة مثيرة، برفقة كلبها من داخل المصعد، وهي ترتدي تنورة قصيرة باللون الأسود، وكروب توب مكشوف، ورفعت شعرها بتسريحة ناعمة، وكشفت عن التاتو المرسوم على يدها.

أزياء تيا ديب

الجدير بالذكر، ان تيا ديب تعيش حاليا في إيطاليا لمتابعة دراستها في تصميم الأزياء، حيث ظهرت في اكثر من صورة وهي تتجول بإطلالات ملفتة في شوارع إيطاليا، نالت بها اعجاب والدتها التي علقت على الصور قائلة: "واااو".

وتتميز ابنة الفنانة اللبنانية، بإطلالاتها الشبابية ومكياجها العصري، والوانها الجريئة، التي تجعلها ملهمة للكثير من فتيات جيلها، حيث تستعرض بشكل دائم ملابسها ومكياجها الذي يعكس روحها الشبابية، وخاصة انها تعمل في مجال الأزياء.

من ناحية ثانية، ظهر حساب على تيك توك لفتاة تدعى رولا، وتلقب نفسها بـ "الذهبية"، وإدعت أنها ابنة نوال الزغبي من أب روسي، رغم ان الفنانة ليس لها الا ابنة واحدة وهي تيا، من طليقها إيلي ديب، ولم تتزوج رجل آخر، لكن يبدو أن هذه الفتاة تسعى لحصد المزيد من المتابعين لحسابها.