تفاصيل خيانة سعد لمجرد لزوجته مع فتاة معروفة

انت الان تتابع خبر نفاصيل خيانة سعد لمجرد لزوجته مع فتاة معروفة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - منذ خروجه المؤقت من السجن، يحاول الفنان المغربي سعد لمجرد، الاستمتاع بوقته، برفقة عائلته وزوجته وأصدقائه، وجمهوره.

ونشر لمجرد أكثر من صورة وفيديو عبر حسابه في إنستغرام، ظهر فيها وهو يستمتع بوقته مع والديه وعائلته، ويشاركهم الطبخ والتنزه، بالإضافة إلى نشر كواليس التحضير لأغنيته الجديد التي حققت نجاحا كبيرا "اش أخبارك".

سعد لمجرد ومريم الأبيض

خلال الساعات الماضية، تصدر سعد لمجرد حديث مواقع التواصل، بعد ظهوره بحفل عيد ميلاد صديقته مريم الأبيض في باريس، برفقة زوجته غيثة العلاكي ومجموعة من الأصدقاء.

واستعرضت مريم الأبيض لحظاتها الجميلة مع سعد لمجرد في حفل عيد الميلاد، ونشرت مقطع فيديو وهي ترقص مع النجم المغربي وزوجته بطريقة عفوية، كما وثقت الهدية التي قدمها لها الثنائي، وهي عبارة عن شخصية كرتونية، بالإضافة إلى لوحة الموناليزا، مكتوب عليها: "الشخص الذي يسير ببطء يذهب بعيداً أمان".

وشكرت الأبيض، صديقها سعد لمجرد وكل من شاركها في حفل ميلادها، وكتبت في تعليقها على الفيديو: "شكرا لجعل عيد ميلادي واحداً من أجمل أيامي روعة".

وبدوره، نشر لمجرد صورة برفقة صديقته، وهنأها بعيد ميلادها، وعبّر عن حبه الكبير لها، وامتنانه لوقوفها بجانبه في اصعب أيامه، وأشار انه إنسان محظوظ لان لديه صديقة مثلها.

شائعات حول سعد لمجرد

من ناحية ثانية، إستغل بعض رواد مواقع التواصل والصفحات التي تهتم بأخبار المشاهير، هذه الصور والفيديوهات التي ظهر فيها سعد برفقة صديقته، لنشر شائعات حول خيانته لزوجته مع فتاة أخرى، وأرفقوا هذه الصور بالكثير من الأخبار الكاذبة.

الإفراج المؤقت عن سعد لمجرد

كان الفنان المغربي، قد حصل على إطلاق سراح مشروط خلال فترة عيد الفطر، بعد استئناف حكم السجن الصادر بحقه بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية قبل سنوات.