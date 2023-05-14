انت الان تتابع خبر نجمة سورية شهيرة تصرخ وتنهار علنا بعد زواج زوجها عليها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الناشطة السورية لمى الأصيل جدلا واسعا على مواقع التواصل، بعد نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تبكي وتصرخ وتضرب نفسها بعد زواج زوجها من فتاة اخرى.

لمى الأصيل تنهار بعد زواج زوجها

وظهرت لمى في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في انستغرام، وقامت بداية بتهنئة زوجها السيد باسل خير بمناسبة زواجه من فتاة أخرى دون علمها، ثم بدأت تنهار من شدة البكاء والصراخ، وصارت تضرب نفسها على صدرها.

وفي الفيديو، صارت البلوغر السورية المقيمة في أميركا، تصرخ بشكل هستيري، وتقول: "ألف مليون مبروك، مليون مبروك"، ثم وجهت الإهانات لبعض الأشخاص.

لمى الأصيل تطالب نصف ثروة زوجها السابق

ومن ناحية ثانية، طالبت الناشطة بنصف ثروة زوجها السابق، بعد انفصالها عن بسبب زواجه من أخرى، وذلك استنادا على القوانين الأمريكية التي تعطي الحق للزوجة المطلقة الحصول على نصف ثروة طليقها.

باسل خير يرد على ادعاءات لمى الأصيل

عبر حسابه في إنستغرام، رد باسل خير على ادعاءات زوجته السابقة، وأكد أنها رفعت عليه دعوى بالطلاق منذ عدة أشهر، بعد التوتر الكبير الذي شهدته علاقتهما في الفترة الأخيرة، ما دفعه للزواج من دانية الريحاوي.

وأكد باسل انه يعيش في الوقت الحالي برفقة أطفاله، ويقضي كافة احتياجاتهم دون الحاجة لزوجته.

زواج باسل ولمى

كانت لمى الأصيل قد تزوجت من باسل خير في عام 2011، وواجها خلال فترة زواجهما بالعديد من المشاكل، واتهمته بالخيانة أكثر من مرة، ورفعت عليه دعوى قضائية، بتهمة الزواج من فتاة تصغره بـ 15 عامًا.