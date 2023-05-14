انت الان تتابع خبر وفاة مي كساب بعملية تكميم المعدة تضج المواقع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رغم ظهورها في لقاءات تلفزيونية، وعلى مواقع التواصل، بعد إجراء عملية تكميم معدة، الا أن الشائعات لم تترك الفنانة المصرية مي كساب.

وفاة مي كساب

تداول رواد مواقع التواصل، وبعض الصفحات التي تعنى بأخبار الفنانين، خبر وفاة مي كساب نتيجة تداعيات عملية تكميم المعدة التي أجرتها قبل فترة، الا أن ظهورها بأكثر من صورة عبر الانستغرام، وفي لقاء تلفزيوني، كذّب كل هذه الأنباء.

مي كساب بجسد ممشوق

لفتت الفنانة المصرية مي كساب الأنظار بظهورها الأخير بعد إجراء عملية تكميم معدة.

نشرت مي صورة لها، وهي ترتدي فستان طويل ملون، وظهرت بنحافة وجسم ممشوق، وعلقت "صباحكم هنا ورضا وسعادة".

نالت صورة كساب إعجاب المتابعين الذين أشادوا بجمالها وشكل جسمها بعد العملية، وأكدوا ان النتيجة التي حصلت عليها شجعتهم على إجراء تكميم للمعدة.

وكشفت مي في وقت سابق، انها خضعت لعملية تكميم، منذ حوالي 7 أشهر، حتى تفقد وزنها، وتتناول حاليا كميات قليلة من الطعام كل 4 ساعات.

مي كساب جعفر العمدة

كانت الفنان المصرية، قد حلت ضيفة على برنامج "صدى الملاعب"، وتصدرت ترند مواقع التواصل بعد عرض الحلقة، حيث لفتت نظر الجمهور بخسارة الكثير من وزنها، مقارنةً مع ظهورها في مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض في رمضان الفائت.

وارتدت مي كساب خلال اللقاء بفستان طويل باللون الأزرق النيلي، أظهر خسارتها للوزن.

وتحدثت مي خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى الآغا، عن شخصية ثريا في مسلسل "جعفر العمدة"، وأكدت انها توقعت نجاح العمل من طاقم العمل المميز، قبل أن ترى تعليقات الجمهور الإيجابية.

وكشفت الفنانة المصرية، عن أصعب مشهد لها في المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا، مع النجم محمد رمضان، وأكدت ان مشهد "الشبشب" الذي ضربت فيه كارم، عندما عرض عليها الزواج في الحلقة التاسعة.

اعتزال مي كساب

أما فيما يتعلق بالاعتزال وترك الساحة الفنية، أكدت النجمة المصرية انها تزوجت عن حب، لذلك من الممكن الابتعاد عن الفن من أجل أسرتها.