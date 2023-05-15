ناهد السباعي تروج لفيلم ”١٩ب” قبل طرحه

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 10:26 صباحاً - تستعد النجمة ناهد السباعي، لعرض فيلمها السينمائي الجديد ١٩ب ، في جميع دور العرض خلال الأيام القادمة، وذلك بعد الإشادات والجوائز اتي حصدها الفيلم مهرجانات دولية كبيرة.

وروجت ناهد السباعي، برومو الفيلم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الغجتماعي إنستجرام، وعلقت قائلة: "فيلم ١٩ ب بجميع دور العرض ٣٠ مايو"

فيلم 19 ب وجوائزه:

فيلم 19 ب حصد جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (الفيبرسي)، وجائزة هنري بركات لأفضل إسهام فني وحصل عليها مدير التصوير مصطفى الكاشف، جائزة أفضل فيلم عربي.

أبطال فيلم 19 ب:

فيلم 19 ب يخوض بطولته سيد رجب، فدوى عابد، ومجدي عطوان، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، ويشهد الفيلم على التعاون الثالث للمخرج أحمد عبد الله مع فيلم كلينك بعد فيلميه ميكروفون عام 2011، وفرش وغطا عام 2013.