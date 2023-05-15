مسلسل Bad Sisters أفضل مسلسل درامي في حفل جوائز ”البافتا”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 10:26 صباحاً - فاز مسلسل Bad Sisters بجائزة أفضل مسلسل درامي، خلال حفل توزيع الجوائز البريطانية بافتا والذي كان من إخراج ريبيكا جاتوارد و جوزفين بورنيبوش ، وﺗﺄﻟﻴﻒ بريت بير و ديف فينكل .
دارت أحداث المسلسل حول إطار كوميدي درامي تشويقي، تدور أحداث العمل حول الشقيقات جارفي، واللاتي تعاهدن على حماية بعضهن البعض، ذلك بعد وفاة والدهن.
أبطال المسلسل هم آن ماري داف، كلايس بانج ، إيفا بيرثيستل ، سارا جرين، إيف هيوسون، بريان جليسون.
وجاءت القائمة المتنافسين في جوائز البافتا كالتالى:
أفضل مسلسل دراما
Bad Sisters
The Responder
Sherwood
Somewhere Boy
أفضل مسلسل قصير
A Spy Among Friends
Mood
The Thief, His Wife and the Canoe
This Is Going to Hurt
أفضل مسلسل عالمى
The Bear
Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story
Wednesday
Oussekine
Pachinko
The White Lotus
أفضل ممثلة
بيلي بايبر I Hate Suzie Too
إيميلدا ستونتون The Crown
كيت وينسلت I Am Ruth
ماكسين بيك Anne -
سارة لانكشاير Julia
فيكي مكلور Without Sin
أفضل ممثل
بن ويشاو This Is Going to Hurt -
تشاسك سبنسر - The English
كيليان مورفي Peaky Blinders -
جاري أولدمان - Slow Horses
مارتن فريمان The Responder -
تارون إيجرتون - Black Bird