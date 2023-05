مسلسل Bad Sisters أفضل مسلسل درامي في حفل جوائز ”البافتا”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 10:26 صباحاً - فاز مسلسل Bad Sisters بجائزة أفضل مسلسل درامي، خلال حفل توزيع الجوائز البريطانية بافتا والذي كان من إخراج ريبيكا جاتوارد و جوزفين بورنيبوش ، وﺗﺄﻟﻴﻒ بريت بير و ديف فينكل .

دارت أحداث المسلسل حول إطار كوميدي درامي تشويقي، تدور أحداث العمل حول الشقيقات جارفي، واللاتي تعاهدن على حماية بعضهن البعض، ذلك بعد وفاة والدهن.

أبطال المسلسل هم آن ماري داف، كلايس بانج ، إيفا بيرثيستل ، سارا جرين، إيف هيوسون، بريان جليسون.

وجاءت القائمة المتنافسين في جوائز البافتا كالتالى:

أفضل مسلسل دراما

Bad Sisters

The Responder

Sherwood

Somewhere Boy

أفضل مسلسل قصير

A Spy Among Friends

Mood

The Thief, His Wife and the Canoe

This Is Going to Hurt

أفضل مسلسل عالمى

The Bear

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Wednesday

Oussekine

Pachinko

The White Lotus

أفضل ممثلة

بيلي بايبر I Hate Suzie Too

إيميلدا ستونتون The Crown

كيت وينسلت I Am Ruth

ماكسين بيك Anne -

سارة لانكشاير Julia

فيكي مكلور Without Sin

أفضل ممثل

بن ويشاو This Is Going to Hurt -

تشاسك سبنسر - The English

كيليان مورفي Peaky Blinders -

جاري أولدمان - Slow Horses

مارتن فريمان The Responder -

تارون إيجرتون - Black Bird