انت الان تتابع خبر مسلسل اللعبة يتصدر محركات البحث جوجل والسبب؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت منصة شاهد Vib، عن عرض أولى حلقات الجزء الرابع من المسلسل الشهير اللعبة الذي حقق نجاحا كبيرا في الاجزاء السابقة.

وفور إعلان المنصة عن موعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل، يوم الأحد 14 مايو، تصدر تريند محرك البحث جوجل، وحاز على اهتمام الجمهور الذي عبّر عن حماسه لمتابعة الجزء الجديد الذي سيحمل الكثير من الأحداث الشيقة.

مسلسل اللعبة الجزء الرابع

من المقرر أن يشهد الجزء الرابع من المسلسل الشهير، الكثير من المفاجآت، خاصة بعد ظهور بسيم الذي يلعب دوره الفنان "أكرم حسني"، الذي يتورط مع شقيقه وسيم في اللعبة، والكثير من المغامرات التي ستجمعه مع جاره هشام ماجد.

نجوم مسلسل اللعبة

هذا المسلسل، من بطولة نخبة من الفنانين، منهم الفنان شيكو، هشام ماجد، محمد ثروت، ميرنا جميل، مي كساب، عارفة عبد الرسول، وغيرهم، وتدور أحداث الجزء الرابع حول صديقين يسعيان لتخطي الصعوبات والمستويات، والفوز في التحديات، بمساعدة فريقهما، الا انهما يواجهان االكثير من العقبات غير المتوقعة.

يذكر أن ، الموسم الثالث من اللعبة، عرض في الموسم الدرامي الرمضاني في 2022، وحظي بنجاح كبيرحينها، ونال اهتمام الجمهور بعد ان حصد متابعة كبيرة منذ بداية عرضه في رمضان 2018.

حصل المسلسل على عدة جوائز وتكريمات، كجائزة أفضل مسلسل كوميدي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018.