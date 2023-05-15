انت الان تتابع خبر على المنصات المشفرة .. حب وإثارة بين دينا الشربيني وأمير كرارة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "كامل العدد" الذي تصدر ترتيب الأكثر مشاهدة على منصة "شاهد"، كشفت الممثلة المصرية دينا الشربيني عن مشروع درامي جديد، سيتم عرضه خلال الفترة القادمة.

دينا الشربيني في مسلسل جديد

كشفت الشربيني خلال لقائها ببرنامج «insider بالعربي، عن مشاركتها بمسلسل جديد سيتم عرضه على المنصات المشفرة، وستتعاون فيه مع الفنان المصري أمير كرارة.

وأكدت النجمة المصرية أن العمل سيشهد "علاقة لذيذة" بينها وبين كرارة، دون أن تكشف تفاصيلا أخرى عن احداث المسلسل، الذي تم البدء في تصويره منذ فترة طويلة، قبل ان يتوقف بسبب انشغال أبطاله بتصوير مسلسلات رمضان الفائت.

دينا الشربيني وأمير كرارة

وكانت دينا الشربيني، قد تعاونت سابقا مع امير كرارة في عدة أعمال ناجحة، كمسلسل المواطن إكس، وطرف ثالث، وتحت الأرض، وكان لا بد ان يتعاونا مجددا بسبب العلاقة الجميلة التي تجمعهما، بحسب تعبيرها.

ورغم تصريحات دينا حول علاقة الاخوة التي تجمعها مع امير كرارة، الا ان الجمهور تساءل حول احتمالية وجود علاقة حب تجمع الثنائي، وأكد البعض انهما يليقان ببعضهما، وخاصة ان الفنانة المصرية مرت بفترة صعبة بعد انفصالها عن عمرو دياب.

دينا الشربيني في كامل العدد

على صعيد آخر، أعربت الشربيني عن سعادتها بنجاح مسلسل كامل العدد الذي عُرض في موسم رمضان 2023 والذي تفوق بقائمة المشاهدات على مسلسلات ضخمة، ومن المفترض تقديم جزء ثانٍ من العمل في موسم رمضان 2024.

كما شاركت الفنانة المصرية ببطولة فيلم يوم 13 الذي عرض في عيد الفطر، وحقق نجاحا كبيرا