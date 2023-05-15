انت الان تتابع خبر فضيحة بجلاجل .. زوجة حسن شاكوش تكشف تفاصيل العلاقة الزوجية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تزال تطورات الأزمة بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وزوجته ريم طارق، تتصدر اهتمام الجمهور ورواد مواقع التواصل، خاصة بعد التصريحات والاتهامات المتبادلة بين الثنائي، والبلاغات التي تقدما بها ضد بعضهما البعض.

حسن شاكوش يقدم بلاغا ضد زوجته بتهمة السرقة

اتهم شاكوش زوجته بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل حول خلافاتهما الزوجية، بالإضافة إلى سرقة نصف مليون جنيه ومشغولات ذهبية من منزل الزوجية، وحرر محضرا رسميا ضدها.

هذا واستمعت جهات التحقيق لأقوال ريم حول التهم المنسوبة إليها، وتفاصيل الخلافات الواقعة بينها وبين زوجها حسن شاكوش، بعد أقل من شهرين على زواجهما.

ونفت ريم طارق في التحقيقات، ما تم تداوله من قبل المقربين من شاكوش حول حدوث خلافات مع زوجها بسبب العلاقة والزوجية والمعاشرة، مؤكدة انها بصحة جيدة، ولا تعاني أى مشاكل تعوق المعاشرة الزوجية.

وأكدت زوجة شاكوش، إنها ذهبت إلى الطبيبة بصحبة شقيقته، لاستشارتها في أمر الإنجاب، مشيرة إلى انها ستستعين بأقوال الطبيبة التي قامت بالكشف علها بعد الزواج.

هذا وتم إخلاء سبيل ريم بعد الاستماع لأقوالها في الاتهامات المنسوبة إليها

حسن شاكوش يصرح بمنشور على الفيس بوك.

ومن ناحية ثانية، اكتفى مطرب المهرجانات، بكتابة منشور عبر حسابه في فيسبوك، تحدث فيه عن تطورات الأزمة مع زوجته، والاتهامات الموجهة له، وأكد ان ما يحدث مشاكل خاصة لا يجوز مشاركتها مع الجمهور، وسيبقى متمسكا بقراره بعدم الحديث في أي تفاصيل.

وختم شاكوش منشوره، بتقديم اعتذار لعائلته، وأفراد إدارة أعماله، وفرقته، على الإساءة التي يتعرض لها على مواقع التواصل.

حفل زفاف شاكوش وريم

يذكر ان حفل زفاف المطرب الشعبي قد تصدر ترند مواقع التواصل بعد ان لفت الثنائي الأنظار بعلاقتهما التي طغى عليها الحب والتفاهم، حتى سجدت زوجته في زفافها من شدة الفرح، وشكرا لله على زواجها من رجل كحسن شاكوش.