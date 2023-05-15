18 مايو.. فيلم الصف الأخير لـ بيومي فؤاد في دور السينما بالخليج

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 11:23 صباحاً - أعلنت الشركة المنتجة لـ فيلم الصف الأخير بطولة بيومي فؤاد وتيام قمر، بداية طرح الفيلم في دور العروض السينمائية في المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، والكويت، والعراق والأردن يوم 18 مايو الجاري، وذلك بعد يوم واحد من طرحه في شباك التذاكر بالسينمات المصرية.

فيلم الصف الأخير

وتتناول أحداث فيلم الصف الأخير حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة. ويخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأسًا على عقب.

أبطال فيلم الصف الأخير

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم بيومي فؤاد، تيام قمر، وياسر الطوبجي، ومحمد عبد العظيم، وأمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبد الرحمن، والعمل قصة وسيناريو شريف محسن، ومي زيادي، وعلاء حسن، وحوار علاء حسن، ومن إخراج شريف محسن.