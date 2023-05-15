انت الان تتابع خبر شخبطات الشوارع .. رسومات فنية تحاكي الإبداع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أينما تتجول, تحاكيك خربشات على جدران الطرقات, وكأنها تريد إخبارك بحالها, فهي, ورغم وجودها هعلى جدران متسخة, إلا أنها تحمل إبداعا متمردا على الواقع المرير القاسي.

وبعيدا عن القاعات المغلقة وبيروقراطية المتاحف وجشع بعض المؤسسات الفنية وقيودها الخانقة، يحوّل فن الشارع الفضاءات والميادين العامة إلى منصات يعبر فيها كثيرون عن أنفسهم بشكل إبداعي، وينقلون رسائل قد تؤثر في الرأي العام.



على عكس تلك المؤسسات، يوفر فن الشارع مساحة لإنتاج عمل فني في الأماكن العامة، مثل المباني والجدران والأرصفة، بقصد إبلاغ رسائل أو عرض قضية ووجهة نظر من دون قيود المؤسسات الكبرى وقواعدها.



ويتخذ فن الشارع شكل الكتابة على الجدران أو رسوم الجداريات أو الملصقات وغيرها من الوسائط التي تُحوّل الفضاء العام لمعرض فني.

يعود انتشار فن الشارع في العالم الحديث إلى إمكانية الوصول إليه من المبدعين والجماهير على حد سواء، فلا الفنان يحتاج لإذن بالعرض ولا الجمهور يحتاج لتذاكر وتصاريح دخول.



إنه شكل يخرج فيه الفن من قلب الفنان إلى الشوارع، فيصل إلى الجماهير ويتواصل معها، وقد عملت منظمة "أمهات ميدان مايو" (Asociación Madres de Plaza de Mayo) الأرجنتينية على سبيل المثال وفق تلك الآلية.



إذ جعلت المنظمة الفضاء العام مقرًا لها والجدران معارض فنية، لتوصل أصوات أولئك الأمهات اللواتي اختفى أبناؤهن خلال فترة حكم الدكتاتورية العسكرية للبلاد. فانهمكن في إنشاء جداريات وأعمال عدة تخلد ذكرى المختفين وتطالب بالعدالة والمساءلة، من دون الحاجة لمؤسسة أو وسيط حكومي لتوصيل رسالتهن.



وبالفعل، انتشرت تلك الرسالة انتشار النار في الهشيم، وساعد في ذلك صدقها، إذ إن المحرك الأساسي لهذا النوع من الفن هو كونه رد فعل يتحدى الوضع الراهن وتحول المجال العام لمنصة للأصوات المكبوتة.

يسمح فن الشارع للأفراد الذين تم تهميشهم وظلمهم بالتعبير عن أنفسهم بشكل احتجاجي ينبش في الوعي العام ويتحدى الأيديولوجية السائدة، وهو بذلك ينسج أفقا جديدا يمكن من خلاله "للشعوب أن تبدع أشكالا من الذكاء اليومي، كي تواصل الحياة بما أمكن من هشاشة الكينونة ومن فقر الوجود"، على حد تعبير الباحثة التونسية أم الزين بن شيخة المسكيني.



وعلى سبيل المثال، غالبًا ما استخدم فنان الغرافيتي الإنجليزي بانكسي -أحد أكثر فناني الشوارع إنتاجا- أعماله لانتقاد الحكومة والشرطة والمؤسسات الاجتماعية والسياسية الأخرى.



وتناولت أعمال بانكسي قضايا العدالة الاجتماعية والهيمنة الإمبريالية وحتى التغيرات المناخية، وغالبا ما يُنظر إلى فنه على أنه شكل من أشكال المقاومة للأفكار السائدة ونوع من أنواع النشاط السياسي، وربما لم يكن فن بانكسي لينتشر هذا الانتشار الواسع لولا الشوارع التي احتضنته.