”جروب الماميز” يدخل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 12:29 مساءً - نجح فيلم «جروب الماميز»، في دخول قائمة الأعلى مشاهدة في مصر، على منصة "شاهد Vip"، عقب طرحه بأيام.

ووصل فيلم «جروب الماميز»، للمركز السابع من أصل 10 مراكز، هي الأعلى مشاهدة في مصر، وذلك عقب طرحه على منصة "شاهد Vip"، بأيام قليلة.

وتحدثت يسرا اللوزي خلال لقائها في برنامج معكم منى الشاذلي عن تجربتها في جروب الماميز ومع أولادها، قائلة إنها لا تتابع الجروبات بشكل دائم وإنها تفكر بشكل عملي، وإنهم عائلة لم تهتم بأعياد الميلاد، مردفة: إحنا عيلة بسيطة ومش لازم عشان حد بيعمل كده فنعمل زيه.

ويضم فيلم «جروب الماميز»، عددا كبيرا من النجوم أبرزهم: روبي، محمد ثروت، محمد حافظ، حازم إيهاب، يسرا اللوزي وعددا آخر من الفنانين، والعمل من إخراج عمرو صلاح، وتدور أحداث الفيلم حول جروب الأمهات في المدارس وتعاملهم مع أولادهم، وتتطور الأحداث بعد ذلك.