السبت المقبل.. 82 فنانة من 36 دولة يشاركن بملتقى ”التمكين بالفن” بمتحف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 01:26 مساءً - تنطلق في المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، في 20 مايو الجاري، فعاليات الملتقى الدولي الأول للتمكين بالفن، وتستمر خمسة أيام، بمشاركة 82 فنانة من 36 دولة، تحت رعاية عدة وزارات والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للإعاقة وهيئة تنشيط السياحة، بالشراكة مع مجموعة من الهيئات والمنظمات المحلية والدولية.

وقالت شرين بدر الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للملتقى في تصريح صحفي إن الفعاليات تشمل برنامج "مخيم الفن"، بمشاركة 20 فنانة مصرية، و62 فنانة من 35 دولة، كوسيلة للنساء لمشاركة تجاربهن حول العالم، من خلال الأعمال الفنية وورش العمل وحلقات النقاش.

وأكدت شرين بدر على أن الملتقى له تأثير هائل في العديد من القضايا الإنسانية، ويعد أول ملتقى فني دولي يشجع على الحوار المستمر، لحل تلك القضايا وخلق مستقبل أفضل للبشرية.

من جهتها.. قالت ريم دويدار الشريك المؤسس والمدير العام للملتقى إن من بين الفعاليات إطلاق منصة (Artestial) على الإنترنت؛ لربط الفنانات بمحبي الفن وهواة جمع الأعمال الفنية، وتسهيل الوصول إلى أعمالهن من خلال عرضها على المنصة.