انت الان تتابع خبر الصغير يتألق بالكونسرفتوار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد معهد الكونسرفتوار التابع لأكاديمية الفنون، اليوم الأحد، حفل طلاب د. مصطفى جرانة بمدرج الدكتور أبو بكر خيرت لتكريم الفائزين بجائزة الدولة المبدع الصغير، وهم: مازن علاء، يوسف أشرف، شادى بدر، يوسف شادى.



وقالت الدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون: إن معهد الكونسرفتوار يعد أحد أدوات الثقافة المصرية ويتمتع بمكانة كبرى فى التاريخ الموسيقي ليس فى مصر فقط وإنما فى محيطها الإقليمي ككل.



وأضافت جبارة إن الكونسرفتوار شهد على مدار تاريخه تخريج العشرات من الموهوبين الذين حملوا على عاتقهم رسالة تقديم الفن الهادف الذى يسمو بالروح ويعمل على تنمية الحس الفنى الرفيع.



يذكر أن الحفل يقام برعاية الدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون، وإشراف د. نسرين رشدى نشيدة المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار ، ود.أمانى سعد وكيلة المعهد.