مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح معرض نقوش معاصرة بمشاركة سفيرة الثقافة العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 03:29 مساءً - افتتح الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، معرضًا فنيًّا بعنوان: نقوش معاصرة، مساء أمس الأحد، وذلك ببيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية بالسيدة زينب في القاهرة ويستمر حتى الأحد المقبل.

شارك في الافتتاح مريم المزروعي؛ وزير مفوض بوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد صالح السعدي؛ نائب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور عبدالواحد النبوي وزير الثقافة الأسبق، والدكتور محمد الكحلاوي رئيس الاتحاد العام للأثريين العرب، والعديد من الشخصيات الثقافية والفنية والدبلوماسية وأعضاء مجلس النواب.

وقال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن مكتبة الإسكندرية تهتم بإقامة الفعاليات الثقافية والفنية إيمانًا منها بأهمية الفنون والإبداع في تشكيل وعي وثقافة الشعوب.

ودعا الدكتور أحمد زايد، كافة المثقفين والمؤسسات الثقافية العربية للتعاون مع المكتبة ومتابعة أنشطتها، مؤكدًا أن مكتبة الإسكندرية هي صرح ثقافي ومنتدى يخاطب كل العالم.

وثمّن مدير مكتبة الإسكندرية بفكرة المعرض، قائلا:"من المهم أن نهتم بالماضي ونربطه بالحاضر، لأن ذلك يشكل هويتنا وثقافتنا".

من جانبه عبر المستشار صالح السعدي نائب سفير دولة الإمارات لدى مصر، عن سعادته بتواجده وسط الكوكبة الكبيرة من المثقفين والفنانين والدبلوماسيين، في افتتاح الحدث الفني الفريد معرض نقوش معاصرة.

وأضاف أن مشاركة الإمارات في هذا الحدث يعكس اهتمام الدولة بتعزيز المنتج الثقافي العربي في ظل اهتمام رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله.. كما تعكس أيضًا طبيعة العلاقات والتعاون بين دولة الإمارات وشقيقتها مصر، والتي تتسم بأنها علاقات ذات خصوصية، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية.

وأكد نائب سفير الإمارات أن الدولة أولت منذ قيام الاتحاد كل الاهتمام والرعاية للقطاع الثقافي، وذلك لما للثقافة من أهمية بالغة في بناء الإنسان، وتعزيز الهوية، حيث تعدّ دولة الإمارات من النماذج الدولية المتميزة في تعاطيها مع الثقافة بعين قارئة ونظرة ناقدة وذهنية تحليلية.