انت الان تتابع خبر حلا الترك تتفجّر أنوثة وإثارة والجمهور: وين الطفولة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لفتت النجمة البحرينية حلة الترك الأنظار، بمجموعة صور نشرتها عبر حسابها في إنستغرام، بمناسبة عيد ميلادها الـ21.

حلا الترك تتألق بالفستان الأسود

أطلت حلا على جمهورها بفستان أسود أنيق، مفتوح من الأعلى، وبتصميم حورية البحر، ويبلغ سعره نحو 1290 دولاراً، وأكملت طلتها بشعر مموج، ومكياج برز جمال ملامحها، وأكتفت بتدوين رقم 21، إشارة إلى عمرها الذي بلغته.

انهالت تعليقات المتابعين على صور حلا الترك، وتباينت الآراء بين من تغزل بجمالها وأناقتها، وبين من اعتبر أن إطلالتها ومكياجها لا يناسب عمرها، واعطاها عمرا أكبر.

الجمهور يعلق على إطلالة النجمة البحرينية

ومن بين التعليقات التي تم رصدها لمتابعيها، كتب أحدهم: "إطلالة مميزة لكن جعلتها أكبر من عمرها الحقيقي"، وكتب متابع آخر: "أعشق هدوئك وجمال ملامحك"، وأضافت احدى المتابعات تعليقا كتبت فيه: "أحببنا حلا الترك الطفلة.. لا تتخلي عن ملامحك الطفولية بإطلالات ومكياج يعطيكي عمرا أكبر"، فيما هنأها الجمهور بعيد ميلادها، وتمنوا لها عاما سعيدا.

حلا الترك والدكتورة خلود

يُذكر أن الفاشنيستا المعروفة بالدكتورة خلود، كانت قد نشرت في وقت سابق، مقطع فيديو وثقت فيه لقائها مع النجمة البحرينية، على هامش المسرحية التي تألقت فيها "لا شيء أبدا كزين"، والالتي قدمتها خلال عيد الفطر، وشهد اللقاء بكاء وتأثر وخاصة عندما نادتها خلود "يا بنتي"، فلم تستطع حلا حبس دموعها، ولاقى الفيدو تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور.

الجدير بالذكر، أن البمسرحية ضمت نخبة من النجوم إلى جانب حلا الترك، أبرزهم: فاطمة الصفي، حنين حسين، طلال سام، وغيرهم.

على صعيد الغناء

تعتبر أغنية "ألو يا حبيبتي"، باللهجة المصرية، آخر الأغاني التي قدمتها الترك، وصورتها بطريقة الفيديو كليب، ولاقت نجاحا كبيرا، ووصل عدد مشاهداتها إلى أكثر من مليونين، وهذه هي المرة الأولى التي تغني فيها حلا باللهجة المصرية.