نجاة مي سليم من الموت في حادث اعلى الدائرى.. ”السيارة تحطمت”



حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 08:23 مساءً - أنقذت العناية الإلهية الفنانة الأردنية مي سليم من الموت في حادث على الطريق الدائري، .

وكشفت شقيقتها دانا حمدان تفاصيل الحدثقائلة : "حدث تصادم بين 4 سيارات على الطريق الدائري، اتجاه المعادي وكانت سيارة مي من بينها، والحمد لله لم تتعرض مي لأي أذي، لكن السيارة تحطمت، ربنا لطف".

وأكدت دانا حمدان أن الحادث وقع أثناء توجه مي لتصوير دورها في أحد الأعمال الفنية.

وكشف شهود عيان أن غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات أعلى الطريق الدائري اتجاه المعادي بالقرب من نفق الجولف، ولم تصب مي سليم بأي مكروه وغادرت موقع الحادث قبل وصول سيارة الإسعاف، ويواصل رجال المرور رفع آثار الحادث وتسيير الطريق.

وفنيا تواصل مي سليم تصوير دورها في مسلسل "السجل الأسود" ويشاركها البطولة خالد سليم، ودينا، والعمل من إخراج جميل جميل مغازي، ويدور في إطار من التشويق والإثارة، وفي السينما تواصل التحضير لفيلم بعنوان "كابتن جاك" مع حجاج عبد العظيم ومحمد ثروت وينتمى للنوعية الكوميديا البحتة، وأيضا فيلم "التاروت" مع الفنانتين رانيا يوسف وسمية الخشاب وإخراج إبرام نشأت.