انت الان تتابع خبر تعرض فنانة أردنية لحادث مروع والأمن يكشف تفاصيل خطيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة الأردنية مي سليم لحادث سير مروع في القاهرة، خلال ذهابها إلى موقع تصوير إحدى أعمالها الفنية.

مي سليم تتعرض لحادث سير

وكشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل الحادث، وأشارت إلى أن حادث تصادم بين أربع سيارات نقل نتيجة السرعة الزائدة، على الطريق الدائري في اتجاه المعادي، وأصيبت مي سليم في الحادث، حيث كانت سيارتها من ضمن السيارات.

ولم يسفر الحادث عن إصابات خطيرة للفنانة، إذ غادرت مكان الحادث بعد تلقيها الإسعافات الأولية.

دانا حمدان تكشف الوضع الصحي لشقيقتها

وبدورها، كشفت دانا حمدان، شقيقة مي، ملابسات الواقعة، خلال تواصل "ET بالعربى" معها، وأكدت ان شقيقتها بصحة جيدة، ومتواجدة فى منزلها، بعد تعرضها لحادث قوي أثناء توجهها لموقع التصوير، إذ تلطف بها الله ولم تتضرر، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

لنجدة تتلقى بلاغا حول الحادث

هذا وكانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغًا حول وقوع حادث التصادم، فتوجه رجال المرور والإسعاف، فورا إلى مكان الواقعة، وتم رفع آثار الحادث الذي أسفر عن اصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء متفرقة من الجسد، ونقل المصابين إلى المستشفى.

صور الحادث الذي تعرضت له مي سليم

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور التي وثقت تهشم سيارة مي سليم خلال الحادث الذي تعرضت له.

آخر أعمال مي سليم الفنية

تألقت مي سليم خلال مسلسل تلت التلاتة الذي عرض في الموسم الرمضاني الفائت، إلى جانب غادة عبد الرازق، وليلى أحمد زاهر، وغيرهم.

وأعربت الفنانة عن سعادتها بهذا العمل، لتواجدها مع وجود غادة عبد الرازق والتي "تشرفت بالعمل معها" للمرة الثانية، بعد مشاركتهما في مسلسل (لحم غزال).