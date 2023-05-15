انت الان تتابع خبر وفاة بطل طاش ما طاش بشكل مفاجئ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رحل عن عالمنا، اليوم الاثنين، المنتج والممثل الكوميدي السعودي، فهد الحيان، عن عمر ناهز 52 عاماً، نتيجة اصابته بسكته قلبية.

وعبر الجمهور عن حزنهم بوفاة الفنان المحبوب بشكل مفاجئ، متمنين له الرحمة والمغفرة.

من هو فهد الحيان

ممثل سعودي اشتهر بالأدوار الكوميدية، وانتاج الأعمال السعودية الفنية، من مواليد 1971، أحب التمثيل منذ صغره، ولاقى شعبية كبيرة خلال مسيرته، حتى أصبح أشهر نجوم الدراما والكوميديا​​ في السعودية.

بدايات الحيان الفنية

عرض النجم السعودي موهبته في جمعية الثقافة والفنون، وطلب منه الفنان القدير ناصر القصبي المشاركة معه في طاش ما طاش، وظهر الراحل في الموسم الثاني من المسلسل الكوميدي بدور ثانوي، لكنه تمكن من لفت الأنظار إليه، ليسجل بداية شهرته.

وبدأ الفنان الراحل بالتوجه إلى الإنتاج عام 2006، وانتج مسلسل "غشمشم"، ولعب فيه دور البطولة، الذي جسده على مدار ستة أجزاء، مع الفنانة هيا الشعبي.

وكان النجم الراحل قد أعلن اعتزاله التمثيل في 2014، لكنه تراجع عن قراره فيما بعد، وشارك في بعض الأعمال الكوميدية.