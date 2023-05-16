انت الان تتابع خبر وفاة نجم مسلسل طاش ما طاش والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - رحل عن عالمنا الاثنين، الممثل السعودي فهد الحيان إثر أزمة قلبية، عن عمر يناهز 52 عاما، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.



وعلى حسابه في "تويتر"، نعى حساب جميعة المنتجين والموزعين السعوديين الحيان قائلا: " فهد الحيان في ذمة الله.. انتقل اليوم الاثنين الفنان فهد الحيان من دار الفناء الى دار البقاء اللهم تقبله برحمتك واغفر له و ارحمه برحمتك وإنا لله وإنا إليه راجعون".



حياته الفنية:



تقدم الحيان في عام 1994 إلى جمعية الثقافة والفنون ونجح في الاختبار.



شارك في عدد من المسلسلات بأدوار ثانوية وعمل مع المخرج منذر النفوري، حتى طلب منه المشاركة في مسلسل "طاش ما طاش" الشهير وعرفه الجمهور من خلاله وقدم عدة أدوار مثل شخصية "هزار".



افتتح عام 2006 شركة إنتاج ومنها أنتج مسلسل "غشمشم" وقام بدور البطولة المطلقة، وقدم 6 مواسم، خمسة منها شاركته البطولة فيها الفنانة هيا الشعيبي.



وأعلن الحيان في 28 ديسمبر 2014 اعتزاله التمثيل، بعد مسيرة فنية استمرت لأكثر من 20 عاما قدم خلالها عددا من الأعمال الكوميدية، ولكنه تراجع عن قرار الاعتزال لاحقا وشارك في بعض الأعمال الكوميدية.