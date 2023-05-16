انت الان تتابع خبر بكليب فاضح فنانة عربية تتصدر بأغنيتها "على السرير دلعني" والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أيام من اعلانها الزواج من رجل أعمال مصري، أثارت النجمة الاستعراضية التونسية نرمين صفر، جدلا واسعا على مواقع التواصل، بسبب آخر أغانيها التي حملت معاني اباحية خادشة.

نرمين صفر تتصدر ترند يوتيوب

وخلال الساعات الماضية، تصدرت صفر ترند اليوتيوب بعد اطلاق أجدد أغانيها "على سرير النوم دلعني" عبر قناتها على اليوتيوب وحساباتها في مواقع التواصل، وحصدت اكثر من 100 الف مشاهدة بعد اقل من 48 ساعة على اصدارها.

انهالت تعليقات الجمهور على الأغنية التي حملت ايحاءات خادشة، ووصف الكثير من المتابعين كلمات الأغنية بالفاضحة والخارجة عن الأدب، مؤكدين انها لا تصلح للنشر والاستماع.

كما أثار فيديو كليب الأغنية غضب الجمهور، وخاصة انها حملت معاني جريئة، حيث ظهرت نرمين بفستان العرس مع عريسها في ليلتهما الأولى، ومارست في الكليب حركات جريئة وايحائية على السرير.

كلمات الأغنية المثيرة للجدل

وتقول نرمين صفر في أغنيتها الجريئة:

على سرير النوم دلعني.. جاني الحليوه العسلية وجابلي بيرة وشامبانيا شرب وفرفشني شوية

عطف عليا بجماله يا محلى همزه واهزاره.

نرمين صفر تترشح للانتخابات

كانت الفنانة الاستعراضية البالغة من العمر 33 عاما، قد أثارت الجدل في وقت سابق بعد إعلانها الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية التونسية للعام 2024، أمام الرئيس الحالي قيس سعيد، وأكدت عبر حسابها في فيسبوك، ان الإنتخابات الرئاسية تحتاج لمصداقية وتاريخ نضالي وشعبية، واصفة نفسها بـ"حبيبة الملايين".

وفي منشور آخر، كتبت نرمين ان 69 % صوتوا بـ نعم على ترشحها، عبر حسابها في انستجرام، وشكرت الجميع على حبهم وثقتهم.