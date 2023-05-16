انت الان تتابع خبر زواج ياسمين الخطيب من 10 رجال يغضب الشرع والجمهور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -يستضيف الإعلامي العراقي نزار الفارس، خلال برنامجه "تابو" الإعلامية والفنانة التشكيلية المصرية ياسمين الخطيب.

ونشر الفارس، البرومو الدعائي للحلقة عبر حسابه في مواقع التواصل، وتضمن المقطع الذي نشره تصريحات جريئة لياسمين اثارت جدلا واسعا لدى الجمهور.

زواج ياسمين الخطيب من 10 رجال

قالت النجمة المصرية، خلال البرومو انها على استعداد للزواج من 10 رجال في نفس الوقت، لو ان الشرع يسمح لها بذلك.

كما كشفت الخطيب تعرضها لحالة من الاكتئاب الشديد، دفعها للتفكير بالانتحار، فقاطعها نزار الفارس وقال لها ان الانتحار حرام ويدخلك النار، لترد بطريقة مثير للجدل: "من قال أن المنتحر يدخل النار أو الجنة؟".

الإعلامية المصرية تتعرض للضرب من قبل أزواجها

أكدت ياسمين انها تعرضت للضرب المبرح من قبل ازواجها، وعانت كثيرا خلال حياتها الزوجية، الا انها في المقابل ترفض الاستماع لنصائح رضوى الشربينى وياسمين عز، ومستعدة لقطع أذنها حتى لا تستمع لهما.

أثارت تصريحات الإعلامية جدلا واسعا بين المتابعين الذين تداولوا مقطع البرومو، وأكدوا ان حديثها مخالف للشرع سواء رأيها حول الانتحار، او رغبتها الزواج من 10 رجال، بينما أشار البعض إلى ضرورة الاستماع إلى كامل حديثها خلال المقابلة، لأن البرومومجرد لقطات لا تكشف الحقيقة كاملة.

من هي ياسمين الخطيب

فنانة تشكيلية وكاتبة وإعلامية مصرية بارزة على المستوى العربي، بدأت حياتها المهنية ككاتبة مقال في بعض الصحف المصرية، كصحيفة الوطن، وجريدة الأخبار، الدستور، وغيرها.

وعملت ياسمين كرئيسة تحرير في جريدة صوت الأمة، ولها الكثير من المؤلفات الروائية والإخبارية، أشهرها: التاريخ الدموي، ولاد المرة، ست الحسن، وغيرها.

أما في مجال الإعلام، عملت الخطيب كمقدمة للفقرة الثقافية على قناة روتانا مصرية، وشاركت الإعلامي تامر أمين في تقديم برنامج "من الآخر"، وعملت مديرة للبرامج في شركة تطوير تقنيات التعليم.