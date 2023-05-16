انت الان تتابع خبر ماذا قال ماجد زريقات عن أغنية جينا نبارك لولي العهد؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بمناسبة حفل زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف، في الأول من حزيران، أصدر الفنان الأردني ماجد زريقات، أغنية "جينا نبارك" التي تعكس عادات وتقاليد الأردنيين في المناسبات والأعراس.

أغنية جينا نبارك

وتقول كلمات الأغنية التي أطلقها زريقات بمناسبة زفاف الأمير حسين:

يا سيدنا جبنا الحنة.. وجينا نغني جينا نهني.. جينا نبارك

فرحة كبيرة بكل الديرة.. كلنا نجيلو ونغنيلو.. جينا نشارك هاي الليلة أحلى ليلة

لمة عيلة والتعليلة بعرس الغاليحسين نشوفه محني كفوفه..

تصريحات صحفية لماجد زريقات

في هذه المناسبة، أشار ماجد زريقات، أن زفاف سمو ولي العهد، تخص كل الأردنيين، باعتباره ابنهم وفرد منهم، فشاهدناه منذ أن كان طفلا صغيرا، حتى أصبح شابا أردنياً أصيلاً.

وأكد الفنان الأردني، أن فرحة الأمير وأسرته هي فرحة كل الأردنيين، والأغاني التي تم انتاجها بهذه المناسبة، تنطقها القلوب قبل الألسن.

نشمي ترفل تشارك فرحة الأردنيين

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة "نشمي ترفل"، للسياحة والسفر، والتي قامت بانتاج أغنية الزريقات، ان الوطن بحاجة للفرح، لهذا فرحة الأمير هي فرحة جميع الأردنيين.

وأضاف باسم الغلاييني ان ما تقدمه "نشمي ترفل"، رسالة محبة للأسرة الهاشمية الكبيرة، فكانت كلمات أغنية "جينا نبارك" صادرة من القلب، لتكتمل فرحة الأردنيين بهذا الزفاف الميمون.

زفاف الأمير حسين

كشف الديوان الملكي الهاشمي عبر حسابه في إنستغرام، فيديو يكشف الشعار الرسمي الخاص بهذه المناسبة، والذي يجسد كلمة "نفرح".