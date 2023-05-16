انت الان تتابع خبر السبب الحقيقي لوفاة المخرج هشام شربتجي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اتشح الوسط الفني في سوريا بالحزن بعد وفاة المخرج السوري الكبير هشام شربتجي عن عمر ناهز 75 عاماً، بعد صراع مع المرض، إثر اصابته بجلطة دماغية قبل عامين تقريباً.

وفاة هشام شربتجي

نعى المخرج الراحل، نقابة الفنانين، وعدد كبير من الفنانين الذين عبروا عبر حساباتهم الرسمية عن حزنهم الكبير بوفاة المخرج المبدع، وقدموا أحر التعازي لابنته المخرجة رشا شربتجي.

ومن بين الفنانين الذين شاركوا بنعي هشام شربتجي: سيف الدين سبيعي، عاصم حواط، مثنى صبح، وغيرهم الكثير.

كما نعاه الجمهور الذي استذكر أجمل أعماله التي اخرجها وأبدع فيها حتى ترك بصمة خالدة في الوسط الفني في سوريا، وتمنوا للراحل الرحمة والمغفرة.

وكانت ابنته المخرجة الشهيرة، قد اعلنت في وقت سابق عن تحسن حالة والدها الصحية، الا ان انتكاسة المت به في أيامة الأخيرة حتى رحل عن عالمنا تاركا إرثا فنيا كبيرا.

من هو هشام شربتجي

شربتجي الملقب بـ"شيخ الكار"، مخرج سوري شهير، يُعتبر من مؤسسي نهضة الدراما السورية في العقود الأخيرة، لاقت أعماله رواجاً كبيراً على المستوى العربي، بسبب الطابع الكوميدي الذي حملته، ابرزها عدة اجزاء من المسلسل الكوميدي الاجتماعي مرايا مع ياسر العظمة، بالإضافة إلى مسلسل جميل وهناء، يوميات مدير عام، عيلة 5 نجوم، أحلام أبو الهنا، رجال تحت الطربوش، وغيرها الكثير.