انت الان تتابع خبر مسلسل باب الحارة يُشيّع أبطاله إلى مثواهم الأخير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت مواقع فنية تقرير يشير إلى أن العديد من ممثلي مسلسل «باب الحارة» غابوا عن الدنيا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصاب الموت 11 ممثلاً هم حسن دكاك ومحمد رافع وسليم كلاس وعصام عبجي ووفيق الزعيم وعبد الرحمن آل رشي وأدهم الملا ومأمون الفرخ وزهير رمضان ومحمد الشماط ومحمد قنوع على التوالي، إضافة إلى المخرج بسام الملا.

خلال السطور التالية تفاصيل مشاركاتهم في هذا العمل الشهير وغيابهم بعد رحيلهم:

أبو بشير

حسن دكاك الذي قدّم دور «أبو بشير» صاحب الفرن في الحارة انتهى وجوده في العمل مع نهاية الجزء الخامس.

دكاك المولود في الثالث عشر من شهر تموز عام 1956، توفي في اليوم ذاته من عام 2011، وهو أول الراحلين من بين أبطال «باب الحارة».

الشهيد إبراهيم

يعد محمد رافع أصغر الراحلين وثانيهم في «باب الحارة» إثر استشهاده على أيدي إحدى العصابات الإرهابية المسلحة في الرابع من تشرين الثاني عام 2012، وهو المولود في التاسع من آذار عام 1982، وقد قدّم شخصية «إبراهيم» في الأجزاء الثلاثة الأولى.

أبو خاطر

قدم سليم كلاس شخصية «أبو خاطر» في الأجزاء الخمسة الأولى قبل أن تموت هذه الشخصية كلياً بعد وفاته وهو ثالث الراحلين.

كلاس ولد في الثالث عشر من تشرين الثاني عام 1936 وتوفي في الثاني من كانون الأول عام 2013.

أبو إبراهيم

قدّم عصام عبجي شخصية «أبو إبراهيم» في الأجزاء الثلاثة الأولى قبل أن يرحل في المسلسل عن الحياة عندما توفي في الرابع والعشرين من شباط عام 2014 وهو المولود في 9 شباط عام 1941، وهو رابع الراحلين من أبطال العمل.

أبو حاتم

شارك وفيق الزعيم في «باب الحارة» بدور «أبو حاتم» صاحب القهوة في الحارة، واستمر حضوره حتى الجزء الخامس، ثم استبدل بعد وفاته بسليم صبري ابتداءً من الجزء السادس. الزعيم ولد في 31 كانون الأول عام 1960 وتوفي في 15 آذار عام 2014، وهو خامس الراحلين.

أبو صالح

سادس الراحلين هو عبد الرحمن آل رشي وقد شارك في الجزأين الأولين وانتهت شخصية «الزعيم أبو صالح» بمقتله في الجزء الثاني.

ولد آل رشي في السابع من أيلول عام 1934 وتوفي في 12 نيسان عام 2014.

أبو محمود

ظهر أدهم الملا في «باب الحارة» في الأجزاء الخمسة الأولى بشخصية «أبو محمود» قبل أن يرحل عن دنيانا في الثاني من تموز عام 2014 وهو المولود في الأول من كانون الثاني عام 1932، وهو سابع الراحلين.

أبو سمير

ظهر مأمون الفرخ بشخصية «أبو سمير الحمصاني» التي قتلت خلال أحداث الجزء الأول، ليكون ثامن الراحلين.

توفي الفرخ في الحادي والعشرين من أيار عام 2020 وهو من مواليد 31 كانون الثاني عام 1958.

أبو جودت

شارك زهير رمضان في «باب الحارة» بشخصية «أبو جودت» رئيس الكركون، وظهر في الأجزاء التسعة الأولى، وغاب عن العاشر وعاد في الحادي عشر والثاني عشر، قبل أن يرحل ويكون تاسع الراحلين.

رمضان المولود في الواحد والعشرين من حزيران عام 1959 توفي في السابع عشر من تشرين الثاني عام 2021.

أبو مرزوق

قدم محمد الشماط شخصية «أبو مرزوق» خضرجي حارة الضبع، وقد شارك في الأجزاء الخمسة الأولى وغاب عن العمل منذ الجزء السادس ثم عاد في العاشر والحادي عشر قبل أن يفارق الحياة.

الشماط رحل عن دنيانا في الثامن والعشرين في كانون الأول عام 2021 عن عمر 85 عاماً، وهو عاشر الراحلين.

مخرج العمل

المخرج بسام الملا أخرج الأجزاء الأربعة الأولى ثم أصبح مشرفاً عاماً على العمل ابتداءً من الجزء الخامس حتى التاسع.

الملا ولد في الثالث عشر من شباط عام 1956 وتوفي في 22 كانون الثاني عام 2022، ويعد الفرد الحادي عشر من أسرة مسلسل «باب الحارة».

أبو سليم

لم يغب محمد قنوع عن مسلسل «باب الحارة» بأجزائه الثلاثة عشر، مقدماً شخصية «أبو سليم/سعيد» صهر «أبو عصام» وزوجة ابنته الكبرى «بوران».

قنوع كان آخر الراحلين من أبطال هذا العمل عندما توفي في الثاني والعشرين من نيسان الماضي علماً أنه من مواليد 26 أيلول عام 1973.