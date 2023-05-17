انت الان تتابع خبر الجمهور يصف ياسر العظمة بالقاسي بسبب ما قاله عن شربتجي بعد وفاته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شكلت وفاة المخرج السوري الكبير هشام شربتجي، والملقب بشيخ الكار، صدمة كبيرة لدى الجمهور والوسط الفني الذي عبّر عن حزنه بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

نجوم سوريا ينعون شيخ الكار

حرص عدد كبير من الفنانين والمخرجين على نعي المخرج الراحل، واستذكاره بأجمل الكلمات، عبر حساباتهم الشخصية، أبرزهم: أيمن زيدان، شكران مرتجى، قصي خولي، لورا أبو أسعد، سلاف فواخرجي، كاريس بشار، وغيرهم الكثير.

ولم تمر هذه المناسبة الحزينة، دون أن يشارك النجم الكبير ياسر العظمة بوداع صديقه ومخرج بعض أجزاء مسلسله الشهير مرايا، بكلمات مؤثرة أشعلت الجمهور.

ياسر عظمة يُبكي الجمهور

ونشر عظمة عبر حسابه في إنستغرام، صورة قديمة تجمعه بهشام شربتجي، خلال تحضيرهما لأحد الأعمال الفنية، وعلق عليها: "في يوم ميلادي يرحل عنا صديق عزيز"، وأشار انهما واجها المصاعب في مسيرة الفن الاحترافي الطويل، واقتحما الدروب الشائكة، ومهّدا الطريق الذي كان وعرا، أمام كل من مشى معهم أو جاء خلفهم على ذات الطريق.

ثم دعا الفنان السوري للراحل بالرحمة والمغفرة، وقدم تعازيه الحارة، للمخرجة الشابة رشا شربتجي، والمخرج والمصوّر يزن، أبناء هشام شربتجي.

الفنانون والجمهور يتفاعلون مع كلمات ياسر العظمة

لقي منشور ياسر العظمة تفاعلا كبيرا من الفنانين، أبرزهم النجم عابد فهد الذي كتب في تعليقه: "رحلة عمر جميلة جداً كلها إبداع واكتشافات".

كما انهالت تعليقات الجمهور الذي عبّر عن تأثره بكلمات ياسر العظمة الحزينة، وأشار البعض ان كلماته أبكت الكثيرين، وخاصة أن الثنائي ترك بصمة قوية في عالم الكوميديا الهادفة والراقية، ووصفوا كلماته بالقاسية والمؤلمة، حيث قال أحد المتابعين: "أستاذ ياسر العظمة أنت قاسي جدا أبكيتنا بكلماتك الجميلة".

وفاة هشام شربتجي

توفي يوم أمس الثلاثاء، المخرج السوري الكبير هشام شربتجي، عن عمر 75 عاماً بعد معاناة طويلة من المرض، تاركا خلفة إرثا فنيا طويلا.