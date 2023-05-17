ردود فعل الأردنيين على إقامة مهرجان الرقص في عمان

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رياض - احمد صلاح - بهدف إظهار الإبداع في فنون الرقص، ونشر السعادة في قلوب الجمهور، انطلقت امس الثلاثاء عروض الدورة 14 من مهرجان عمان للرقص المعاصر، بتنظيم من المركز الوطني للفنون الجميلة.

ويشارك في عروض المهرجان المقام على خشبة المسرح الرئيسي في المركز الثقافي الملكي بالعاصمة الأردنية عمان، خمسة فرق عالمية، هي فرنسا والنرويج وإسبانيا وألمانيا بالإضافة إلى الأردن، وسيستمر المهرجان حتى 22 من الشهر الحالي.

افتتاح مهرجان الرقص المعاصر

افتتح مهرجان الرقص، فرقة ويكتيد الفرنسية التي قدمت عرضا استمر ل45 دقيقة، بعنوان "اللا مساواة"، بين مختلف الفئات في المجتمع.

تصريحات مديرة المهرجان

أكدت مديرة المهرجان رانيا قمحاوي، ان هذه الفعاليات تهدف إلى التقارب بين الثقافات حول العالم، وتعزيز التواصل مع جميع الدول من خلال التواصل الفني والاجتماعي، بالإضافة إلى التعرف على تقنيات الرقص المعاصر.

كما أعربت قمحاوي، عن سعادتها وفخرها بعقد مثل هذه الفعاليات والمهرجانات الفنية والثقافية في الأردن، التي استضافت مجموعة متميزة من العروض العالمية.

عروض المهرجان

ستقدم الفرقة النرويجية "سولفي إدفارسن" عرض بعنوان "العكس"، اليوم الأربعاء الساعة الثامنة مساء، أما الفرقة الأردنية "مسك" ستقدم عرضا بعنوان "غير متوقع" يوم الجمعة القادم.

ويوم السبت القادم، ستقدم الفرقة الإسبانية "باولا كينتانا" عرضا بعنوان "جثة رائعة"، وسيُختم المهرجان عروضه يوم الاثنين المقبل، مع الفرقة الألمانية التي ستقدم عرضا بعنوان "هوائي".

ردود فعل الاردنيين

تباينت آراء الأردنيين حول إقامة مهرجان للرقص في العاصمة عمان، فأعرب البعض عن سعادته بانفتاح الأردن على فنون وثقافات العالم، والمشاركة في مثل هذه الفعاليات، بينما انتقد البعض مثل هذه العروض، مؤكدين انها لا تتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع.