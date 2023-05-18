انت الان تتابع خبر إصابة ممثلة كويتية بجلطة قلبية حزنا على وفاة فهد الحيان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تزال أصداء وفاة نجم طاش ما طاش، الفنان السعودي فهد الحيان، بشكل مفاجئ، تضج الوسط الفني في الخليج، وبين الجمهور على مواقع التواصل.

هيا الشعيبي تصاب بجلطة قلبية بسبب وفاة فهد الحيان

أعرب الكثير من الفنانين في السعودية والخليج عن حزنهم وتأثرهم بوفاة نجم الكوميديا الحيان، بذبحة صدرية، عن عمر يناهز 52 عاما، ونعوه بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم على مواقع التواصل، الا ان ردة فعل هيا الشعيبي كانت قوية جدا، نقلت على إثرها إلى المستشفى.

ونشر الفنان عبد العزيز المسلم، مقطع فيديو أثناء زيارته للفنانة الكويتية في المستشفى، بعد إصابتها بجلطة قلبية عقب سماع خبر وفاة صديقها فهد، وظهرت هيا وهي راقدة على سرير المستشفى، مرتدية اللباس الأسود، حدادا على الفنان الراحل.

وتمنى عبد العزيز الشفاء للشعيبي، وعلق على الفيديو قائلا: "أجر وعافية.. عسى الله يشافيك ويعافيك".

وأثناء جلوسها على سرير المستشفى، تحدثت هيا الشعيبي عن تطورات حالتها الصحية، وأشارت إلى ان صحتها بدأت بالاستقرار، بجهود الأطباء الذين بذلوا كل قدراتهم لإنقاذها من الجلطة التي أصابتها نتيجة تأثرها بوفاة فهد الحيان.

مرض هيا الشعيبي

في وقت سابق، ذكرت النجمة الكويتية، أن الأطباء حذروها من الإصابة بجلطة في قلبها، بسبب انخفاض وارتفاع مؤشر السكري في الدم بصورة متواترة، حتى أصيبت فعليا بجلطة تأثرا على وفاة صديقها الفنان.

وكانت هيا الشعيبي، قد ظهرت بمقطع فيديو وهي تبكي، وتطلب من متابعيها نفي شائعة وفاة فهد الحيان، مشيرة إلى أنها اتصلت به أكثر من مرة ولم يُجب، حتى تأكدت ان الخبر صحيح وليس مجرد شائعة.

الشعيبي والحيان في غشمشم

كانت الفنانة الكويتية، قد شاركت فهد الحيان بطولة مسلسل غشمشم، وجمعتهما علاقة صداقة قوية واستمرا بالتواصل حتى وفاته.