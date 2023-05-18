تفاصيل حفل محمد عبده في مدينة البتراء

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رياض - احمد صلاح - بالتزامن مع احتفالات الأردن بيوم الاستقلال، ينتظر الجمهور الحفل المرتقب للفنان السعودي القدير محمد عبده، في 26 مايو الجاري، في مدينة البتراء الأثرية.

محمد عبده في البتراء الاثرية

سيكون حفل فنان العرب الذي سيمتد لثلاث ساعات بقيادة المايسترو هاني فرحات، أولى فعاليات الموسم الفني الذي سيشهد الكثير من العروض الموسيقية والفنية، حتى شهر سبتمبر القادم.

فعاليات فنية وموسيقية

الجدير بالذكر، أن حفل محمد عبده، سيكون ضمن خطة مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء، لزيادة أعداد السياح، وتوسعة مساحة السياحة في المدينة الوردية، من خلال إقامة مجموعة من الفعاليات الصيفية، أبرزها فعاليات القرية التراثية بالتزامن مع يوم الاستقلال السادس والسبعين، حيث سيقدم الموسيقار هيثم سكرية من الجامعة الأردنية، عرض "سيمفونية المملكة" بهذه المناسبة.

وكان المجلس قد أعلن عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ، عن طرح تذاكر حفل محمد عبده بسعر 400 دينار أردني للدرجة الخاصة، حتى 25 دينار للفئة C.

لقاء مرتقب بين الجمهور الأردني وفنان العرب

في حفل طال انتظاره في الأردن، سيقدم فنان العرب، أجمل واشهر أغانيه التي عشقها الجمهور طوال مشواره الفني الذي امتد لأكثر من 50 عاماً.

وفي هذه المناسبة، اعرب الكثير من الجمهور عن حماسه لهذا الحفل الكبير الذي سيكون بداية موسم مليء بالفعاليات الفنية والموسيقية.