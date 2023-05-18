انت الان تتابع خبر ما حدث بجنازة هشام شربتجي يتصدر حديث المواقع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت جنازة المخرج السوري الكبير هشام شربتجي، توافد اعداد كبيرة من نجوم وفناني سوريا، وسط حالة من الحزن والتأثر.

حرص عدد كبير من نجوم الفن السوريين على مساندة المخرجة رشا شربتجي، بعد وفاة والدها المخرج السوري هشام شربتجي، والذي رحل عن عالمنا أمس عن عمر يناهز 75 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

تم تشييع جنازة شربتجي بعد صلاة عصر اليوم، بحضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: أمل عرفة، باسم ياخور، غادة بشور، زهير عبد الكريم، نادين خوري، رنا شميس، أحمد رافع، محمد حداقي، وغيرهم الكثير، حيث رافقوا جثمان الراحل إلى المسجد للصلاة على روحه.

وساند الفنانون، المخرجة رشا شربتجي التي انهارت في جنازة والدها، ووقفوا إلى جانبها وواسوها حتى تحسنت حالتها.

رشا شربتجي تنعى والدها

كانت رشا شربتجي، قد نعت والدها الملقب بشيخ الكار، من خلال منشور مطول عبرحسابها في إنستغرام، ووصفته انه المعلم الأول، الذي علمها كيف تقف خلف الكاميرا وتدير حركتها، وأكدت انها مُدينة له بكل لحظة نجاح عاشتها، والسّمعة الطيبة التي ورّثتها عنه، وبكل لحظة صدق وأمان ونصيحة قدمها لها في جميع أعمالها.

وأكدت رشا بمنشورها المؤثر، ان والدها الراحل، كان الملجأ والعز والسند، وستكمل الطريق بعده وستبقى حريصة على تنفيذ كل تعليماته، وستكون أمينة على عملها حتى تكون مثله.

وتفاعل الجمهور ونجوم الفن مع منشور رشا، وتمنوا للمخرج الكبير الرحمة والمغفرة، ولعائلته الصبر والسلوان، واكدوا أن البصمة التي تركها شيخ الكار ستبقى خالدة في عالم الفن.