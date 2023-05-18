انت الان تتابع خبر بنات مدرسة الروابي يثرن الضجة مجددا والجمهور الأردني يعلق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد إن أثار مسلسل مدرسة الروابي للبنات، جدلا واسعا خلال فترة عرضه في 2021، يستعد الجمهور لمتابعة جزء جديد من العمل.

مدرسة الروابي للبنات الجزء ثاني

ونشرت المخرجة الأردنية تيما الشوملي، لقطات من الكواليس، ومقطع فيديو شوقت فيه الجمهور والمتابعين لأحداث الجزء الثاني من المسلسل، وأعلنت الانتهاء من تصوير العمل الذي سيحمل أحداثا تخالف التوقعات.

وأوضحت الشوملي أن العمل استغرق 60 يوماً، وتم التحضير له لمدة 6 أشهر، واستغرقت الكتابة أكثر من عام، لهذا سيكون الموسم الثاني خطيراً، ويفتح آفاقاً جديدة، بحسب تصريحاتها.

وأعربت المخرجة الأردنية، عن حماسها لمشاهدة رد فعل الجمهور حول أحداث الموسم الثاني من مسلسل مدرسة الروابي للبنات، والذي سخالف جميع التوقعات، لعدم تطابقه مع أحداث الموسم الأول.

ضجة حول مسلسل مدرسة الروابي

الجدير بالذكر، ان الموسم الأول من مسلسل مدرسة الروابي، قد أثار ضجة واسعة، بسبب ما تضمنه من أحداث جريئة، وحركات ايحائية، والفاظ وصفت انها خارجة عن اخلاقيات المجتمع وعاداته، حيث تدور أحداثه حول قضايا مدارس الإناث، والتنمر بين الفتيات، ومشاكل المراهقين.

وعرض الموسم الأول في أغسطس 2021، على منصة نتفليكس، ورغم الجدل الذي أثير حوله، الا انه حقق نجاحًا كبيرًا، ونسب مشاهدة عالية.

والعمل من بطولة ركين سعد، يارا مصطفى، نور طاهر، ريم سعادة، وغيرهن.

وكانت مخرجة العمل قد دافعت عن المسلسل، وأكدت بأنه حلم كبير يتناول هموم النساء والفتيات، معتبرة إياه تحدياً كبيراً ومسؤولية هامة، لما طرحه من قضايا حساسة تمس أغلب المراهقين وتلاميذ المدارس.