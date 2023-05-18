انت الان تتابع خبر أفلام فوق الرقابة لعادل إمام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ينقضّ الصحافي المشاغب عادل (عادل إمام) على رجل الأعمال الفاسد فهمي الكاشف (فريد شوقي) بالساطور، لا يتركه إلا وقد صار جثة هامدة غارقة في الدماء أمام حراسه ومعاونيه في مقر عمله، ثم يجلس عادل على مقعد في هدوء ويصيح: "فين (أين) البوليس؟ هاتولي البوليس!".

تلك النهاية الصادمة لفيلم "الغول" (1983) أثارت حفيظة الرقابة، وتسببت في وقف عرض الفيلم قبل ساعات من طرحه في السينما بعد أن نشرت دور العرض إعلاناته وملصقاته، وذهب الجمهور لمشاهدة الفيلم الجديد لنجمهم عادل إمام ونيللي وفريد شوقي، فلم يجدوا فيلما، بل أقاويل بأن الرقابة منعته لتشابه نهايته مع مشهد آخر شاهده العالم أجمع قبل عامين، حين تم اغتيال الرئيس أنور السادات وسط رجاله.

يحكي الناقد سمير فريد في كتابه "تاريخ الرقابة على السينما في مصر"، أن الرقابة منعت العرض الأول لفيلم "الغول" بسبب وجود تشابه بين اغتيال الشخصية الرئيسية في الفيلم وبين مشهد اغتيال الرئيس السادات، قبل أن تعود عن قرارها وتسمح بعرضه بعد أسابيع.

كما يؤكد كاتب السيناريو وحيد حامد أن صدامه الأكبر مع الرقابة جاء في "الغول"، حيث كشف خلاله عن رؤيته لمرحلة الانفتاح وفساد رجال الأعمال خلال عهد الرئيس أنور السادات، وكتبت الرقابة عن العمل أنه "يؤلّب الطبقات الاجتماعية على بعضها، وضد النظام القائم في البلاد".

"إحنا بتوع الأتوبيس"

لم يكن "الغول" أول أعمال عادل إمام التي تصطدم مع الرقابة؛ ففي نهاية السبعينيات، قدّم مع عبد المنعم مدبولي والمخرج حسين كمال فيلم "احنا بتوع الأتوبيس"، الذي تناول التعذيب في السجون في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، حيث تقود الصدفة اثنين ليس لهما أي نشاط سياسي يتورطان في مشاجرة عادية في حافلة نقل عام إلى قسم الشرطة، ومنه إلى المعتقل السياسي.

قدم كاتب السيناريو فاروق صبري -عن قصة حقيقية للكاتب جلال الدين حمامصي- الفيلم للرقابة، وظل السيناريو معلقا لعشر سنوات حتى حصل على الموافقة عندما أصبحت الأجواء السياسية مهيأة لذلك، لكن "إحنا بتوع الأتوبيس" أثار انتقادات الناصريين بشدة عند عرضه.

أزمة "خمسة باب"

وفي أغسطس/آب 1983، نشرت الصحف المصرية قرار وزير الثقافة بمنع عرض فيلمي "درب الهوى" لمديحة كامل ومحمود عبد العزيز و"خمسة باب" لعادل إمام ونادية الجندي، مما أثار حملة صحفية واسعة بين مؤيد لقرار منع الأفلام "التافهة" أو "الجنسية"، وبين من يطالبون بحرية التعبير أو اللجوء إلى الحذف والعرض بدلا من المنع كليّا.

كما أثار فيلم "عنتر شايل سيفه" لعادل إمام في العام نفسه استياء النقاد، إذ كتب الناقد سامي السلاموني في مجلة "الكواكب" تحت عنوان "السادة الرقباء"، متسائلا كيف يتناول العمل سمعة مصر، في الوقت الذي يعرض فيه إمام "عنتر شايل سيفه"؟ وكيف وافق إمام على أن يمثل دور فلاح مصري يركب الطائرة بـ"المقطف"؟ وكيف وافقت الرقابة على عرضه بنجاح ساحق؟ "أين كانت سمعة مصر أم إن عادل إمام حرام فقط في خمسة باب؟".

"الإرهابي" ودعم رسمي

أما في تسعينيات القرن الماضي، فاقترب إمام من السياسة كما لم يفعل من قبل، حين قدم فيلم "الإرهابي" (1994) مع لينين الرملي مؤلفًا ونادر جلال مخرجًا، ممثلا إدانة سينمائية لسلوك الجماعات المتطرفة، دون أن تستطيع الرقابة الاقتراب من الفيلم، وأفلت من قبضتها بسبب جماهيرية ونجومية إمام.

بل حظي الفيلم بدعم رسمي من الدولة، ورعاية وحماية من دور العرض، كما وفرت الحماية الخاصة للعاملين به إنتاجا وإخراجا وأداء، وفقما يؤكد علي أبو شادي في كتابه "السينما والسياسة".