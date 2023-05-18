انت الان تتابع خبر إطلاق حراس المجرة بجزئه الثالث والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعرض في الوقت الحالي فيلم "حراس المجرة 3" (Guardians of the Galaxy Vol. 3) من إخراج "جيمس غن" وبطولة "كريس برات" و"زوي سالدانا" وأداء صوتي لـ"برادلي كوبر" و"فان ديزل". ويعد العمل رقم 32 في "عالم مارفل السينمائي الممتد" (Marvel Cinematic Universe MCU).



الفيلم هو الجزء الثالث والأخير من ثلاثية "حراس المجرة" إخراج "جيمس غن" والذي انتقل مؤخرا للمعسكر المعاكس في عالم الأبطال الخارقين، "دي سي" (DC) كقائد ومطور للسلسلة الخاصة بهم.



وبالإضافة إلى الإشادة النقدية بالفيلم، فقد حقق حتى الآن 528 مليون دولار ليحتل المرتبة الرابعة في قائمة أعلى أفلام 2023 إيرادا.



كان عُرض الجزء الأول من ثلاثية "حراس المجرة" عام 2014، كرهان من مارفل على تقبل المشاهدين لشكل آخر من أفلام الأبطال الخارقين.



وبعد نجاح الأفلام الفردية مثل "آيرون مان" (Iron Man) و"ثور" (Thor) بما تحمله من تقليدية، كسر المخرج "جيمس غن" بعض من قواعد النوع الذي تمت إعادة تأسيسه على يد مخرجي مارفل، وقرر تقديم فريق من الكائنات الفضائية لكل منها عيوب أكبر من مزاياها، ولكن يجمع بينها حب العدالة والاستعداد للتضحية بالذات من أجل هدف أسمى.



وتميزت السلسلة بالإضافة إلى تعدد أبطالها بحس فكاهة عالٍ، وسيناريو حيوي يعتمد على الحوار المستمر بين الشخصيات والتلاعب بقصور كل شخصية من شخصياته، مثل سذاجة ورومانسية "كويل/ كريس برات" أو غباء "دراكس/ ديف باتيستا".



وأبرزت الموسيقى التصويرية المختلفة شغف الشخصية الرئيسية والمخرج؛ بأغاني الروك في السبعينيات والثمانينيات من القرن الـ20.



ونجح الجزء الأول والثاني من "حراس المجرة" من ناحية الإيرادات وإعجاب النقاد، لكن إنتاج الجزء الثالث والأخير أوشك على الإلغاء نتيجة لتغريدات مسيئة كتبها المخرج في شبابه وأثارت حوله الكثير من الجدل.



واضطرت ديزني لفصله، حتى قام أبطال الفيلم بالإعلان عن وقوفهم في صفه ورغبتهم الشديدة في عودته بعد اعتذاراته المتكررة عن هذه التغريدات، الأمر الذي تحقق في النهاية، ليعود "جيمس غن" لمارفل مرة أخيرة لتقديم الجزء الثالث فقط.



ولا يمثل الجزء الثالث الوداع الأخير لأبطالنا من "حراس المجرة"، لكنه بالتأكيد وداع لتعاون "غن" مع مارفل وهؤلاء الممثلين والشخصيات، ليمثل الفيلم نهاية فصل ناجح للغاية من عالم مارفل السينمائي الذي يتداعى بشدة منذ عام 2019.



ويعود فيلم "حراس المجرة 3" إلى جذور واحد من أهم شخصيات الجماعة الراكون "روكيت" الذي يؤدي صوته "برادلي كوبر"، فيبدأ الفيلم بهجوم على الحيوان الناطق والقائد العسكري الذي يصاب فيه بشدة، وعندما يحاول أصدقاؤه إنقاذه يكتشفون بداخله جهازا قاتلا تم إعداده للتخلص منه، وبالتالي عليهم اكتشاف ماضيه، الأمر الذي يقودهم إلى مجموعة من المغامرات بين الكواكب، ويجدون بعدها أنهم لن ينقذوه فقط، بل سينقذون الكثيرين غيرهم من ضحايا عالِم مهووس بصنع كائنات مثالية.