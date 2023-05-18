انت الان تتابع خبر تامر حسني وبسمة بوسيل يتبادلان تعليقات نارية تشعل المواقع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر الفنان المصري تامر حسني، على حسابه في إنستجرام، البوستر الدعائي لفيلمه الجديد "تاج"، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك.

بسمة بوسيل تهنئ تامر حسني

لم تفوت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، فرصة تهنئة طليقها تامر حسني، على طرح بوستر الفيلم، رغم انفصالهما الرسمي الذي لم يمر عليه أسابيع، ما يدل على العلاقة القوية التي تجمعهما رغم الطلاق.

وعلقت بوسيل على بوستر فيلم تاج، بكلمات رقيقة، وقالت: "مبروك تيمو إن شاء الله يكسر الدنيا"، ليرد عليها تامر حسني: "يارب يا أحلى بسوم، انتي عارفة أنا تعبان فيه أد أي".

ردود فعل الجمهور على علاقة الثنائي

تعليقات بسمة وتامر، اثارت ضجة ين المتابعين، وتساءل البعض حول إمكانية عودة الثنائي لبعضهما البعض خلال الفترة القادمة، وخاصة ان انفصالهما تم بهدوء ورقي دون مشاكل او اتهامات متبادلة او قضايا، كما يحدث مع أغلب الفنانين الذين يتعرضون لقضايا الطلاق.

موعد طرح فيلم تامر حسني الجديد

أعلن الفنان المصري، والشركة المنتجة للفيلم عن موعد طرح "تاج"، في دور السينما في مصر والوطن العربي، ومن المقرر عرضه في 28 يونيو المقبل.

والفيلم من بطولة تامر حسني، المطربة ساندي، هالة فاخر، وغيرهم من النجوم، وتدور أحداث تاج في إطار كوميدي، ويجسد فيه تامر شخصيتين لأخوين توأم، يمران بالعديد من الأزمات والصعوبات.

الجمهور يتفاعل مع فيلم تاج

أعرب الجمهور عن حماسه لحضور فيلم تامر حسني الجديد خلال عيد الاضحى المبارك، وخاصة ان فيلم "بحبك" للنجم المصري، والذي عرض في السينمات المصرية العام الماضي، قد حقق نجاحا كبيرا.